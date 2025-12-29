لبیک فعالان اجتماعی در راستای منویات رهبر انقلاب در حمایت از دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از کنشگران و فعالان اجتماعی کشور، در لبیک به تأکیدات رهبر انقلاب بر حمایت از دولت و با یادآوری ضرورت پیوند واقعی دولت و جامعه، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کردند که آماده‌اند ظرفیت‌های میدانی و شبکه‌ای خود را برای همکاری مؤثر با دولت چهاردهم به میدان بیاورند؛ ظرفیتی که به باور آنان، بدون ایجاد سازوکار مشخص، همچنان مغفول خواهند ماند.

متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

سلامٌ علیکم

در پی سال‌ها فعالیت میدانی، همراه با تلاش مستمر و صادقانه در عرصه‌های اجتماعی، جمعی از فعالان مردمی و کنشگران دغدغه‌مند کشور، دلدادگان به مکتب امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، بر اساس مسئولیت‌های ملی و اجتماعی خویش، بر آن شده‌ایم مراتب آمادگی کامل خود را برای همکاری و همراهی اعلام نماییم. با عنایت به این‌که پشتیبانی از دولت و تقویت روندهای اجرایی کشور، ضرورتی راهبردی و مسئولیتی مشترک میان تمامی دلسوزان و صاحب‌نظران به شمار می‌رود، و نظر به تأکیدات مؤکد رهبر معظم انقلاب (مدظله) مبنی بر لزوم حمایت همه‌جانبه از دولت، همچنین با توجه به اهتمام جنابعالی نسبت به بهره‌گیری از تجارب و ظرفیت‌های مردمی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و پیشبرد سیاست‌های کلان، بدین‌وسیله اعلام می‌گردد که تمامی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و تجارب مجموعه‌های مردمی مشارکت کننده در این نامه در جهت همکاری تخصصی، منسجم و عملیاتی با دولت چهاردهم اختصاص خواهد یافت. بدین وسیله تصریح می‌شود که این همراهی و همکاری، از دیدگاه این جمع، نه یک مطالبه سیاسی، بلکه تکلیفی اخلاقی، دینی و وظیفه‌ای ملی تلقی می‌گردد؛ تکلیفی که معطوف به ارتقای کارآمدی نظام اجرایی و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم شریف ایران است.

از سوی دیگر، مواضع و سخنان جنابعالی درباره اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های میدانی، تجربه‌های مردمی و خرد جمعی، ما را امیدوار ساخته که اکنون زمان توانمندسازی جریان واقعی جامعه اسلامی و فعالان اجتماعی است. ما بر این اعتقادیم که پیوند صمیمانه و منسجم میان دولت و جامعه، می‌تواند سرعت و کیفیت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها را به شکل چشمگیری افزایش دهد و تصمیمات را به واقعیت‌های میدانی نزدیک‌تر سازد.

بر این اساس، ما صمیمانه اعلام می‌کنیم که مجموعه ظرفیت‌های علمی، میدانی، شبکه‌ای و تجربه‌های اجتماعی خود را در اختیار دولت قرار داده و آماده‌ایم با دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذی‌ربط پیرامون عملیات‌های موثر همکاری کنیم. این همکاری نمادین نیست، بلکه برآمده از حضور مستمر در دل جامعه و شناخت عمیق از نیازها، چالش‌ها و پتانسیل‌های مردم است. ما آمادگی داریم در جلسات کارشناسی، کارگروه‌ها و نشست‌های تخصصی حضور یابیم و با نگاهی واقع‌بینانه و مسئولانه، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای بهبود و تسهیل سیاست‌ها ارائه کنیم.

همچنین با تأکید بر نقش مهم «تبیین اجتماعی، مطالبه‌گری مسئولانه و پیگیری اجرای سیاست‌ها»، که همواره مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده است، اعلام می‌داریم که در عرصه اطلاع‌رسانی عمومی، روشن‌سازی اهداف و طرح‌ها، و همراه‌سازی جامعه با سیاست‌های دولت، آمادگی کامل داریم. به باور ما، بدون مشارکت و حضور جدی آحاد مردم و فعالان اجتماعی، هیچ برنامه‌ای، ولو با بهترین نیت، به سرانجام مطلوب نمی‌رسد.

اکنون که دولت جنابعالی با شعار توسعه عدالت، شفافیت، گفتگو با مردم و استفاده از ظرفیت‌های واقعی کشور آغاز به کار کرده است، ما نیز با تمام توان و از سر احساس مسئولیت، آمادگی داریم به‌عنوان بازوان فکری، اجتماعی و مردمی دولت در مسیر پیشبرد اهداف ملی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت همبستگی، امید و مشارکت اجتماعی، و ارتقای کیفیت زندگی مردم، حضوری مؤثر، مستمر و سازنده داشته باشیم. این اعلام آمادگی عهدی جمعی و اراده‌ای جدی برای همکاری فراگیر است.

امید داریم با فراهم شدن سازوکاری مشخص، منظم و مستمر برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فعالان اجتماعی در بدنه دولت، فصل جدیدی از تعامل میان حاکمیت و جامعه آغاز شود. فصلی که نتایج آن در زندگی روزمره مردم، در سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر و در اجرای عدالت اجتماعی کاملاً محسوس گردد.

با احترام

جمعی از فعالان اجتماعی سراسر کشور

امضا کنندگان:

