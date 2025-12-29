به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رباطی معاون خدمات شهری منطقه ۱۴ تهران با اشاره به اینکه این طرح با هدف ارتقای سیما و منظر شهری، افزایش ایمنی معابر و آزادسازی فضاهای عمومی اجرا میشود، گفت: در راستای اجرای برنامههای ساماندهی با مشارکت پلیس راهور و واحدهای ساماندهی نواحی، عملیات جمعآوری خودروهای فرسوده و اسقاطی از سطح معابر و فضاهای عمومی سطح منطقه بهصورت ضربتی اجرا شد.
وی افزود: این طرح با هدف پاکسازی محیط شهری، رفع سد معبر و آزادسازی فضاهای پارک شهری در نواحی مختلف از جمله نواحی یک، دو، چهار، پنج و شش منطقه ۱۴ انجام شد و خودروهای بلااستفاده پس از شناسایی، با هماهنگی پلیس راهور به پارکینگهای مجاز منتقل شدند.
رباطی یادآورشد: در روزهای اخیر اقدامات متنوعی در قالب این طرح شامل جمعآوری خودروهای فرسوده و اسقاطی، رفع سد معبر وانتبارهای فروش میوه، جمعآوری بنرهای تبلیغاتی غیرمجاز، و استقرار نیروهای معبربان برای پیشگیری از سد معبر در نقاط پرتردد منطقه به اجرا درآمده است.
به گفته معاون خدمات شهری منطقه، این عملیات از جمله در محورهایی نظیر اتوبان امام علی علیهالسلام، خیابان کرمان، سیرجان، پاسدار گمنام، اتوبان محلاتی، بزرگراه بسیج، میدان تجاره، میدان پدافند و دیگر معابر اصلی نواحی با جمعآوری کامل خودروهای فرسوده انجام شد.
وی در پایان تصریح کرد: ارتقا نظم شهری، بهبود چهره بصری منطقه و ایجاد محیطی ایمنتر و زیباتر برای شهروندان در اولویت است از این رو روند رفع سد معبر از سطح منطقه بهطور پیوسته مورد پایش میدانی مسئولان نواحی قرار دارد.
