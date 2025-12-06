  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

خودروهای فرسوده و رهاشده از معابر منطقه ۱۴ تهران جمع‌آوری می‌شوند

طرح ساماندهی خودروهای اسقاطی و رهاشده با هدف آزادسازی معابر، بهبود منظره شهری و افزایش ایمنی محله‌ها در نواحی مختلف منطقه ۱۴ تهران اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رباطی، معاون خدمات شهری منطقه ۱۴ تهران گفت: در راستای تحقق انضباط شهری و برای بهبود سیما و منظر محورها و محله‌های این بخش از پایتخت، طرح جمع‌آوری خودروهای رهاشده و اسقاطی در سطح نواحی منطقه به‌صورت مستمر در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه در روزها و هفته‌های اخیر تعدادی از خودروهای فرسوده در نواحی ۱، ۴ و ۵ شناسایی و پس از طی مراحل قانونی و اخطارهای لازم، از سطح معابر جمع‌آوری شدند، افزود: بر این اساس تاکنون ده‌ها خودرو اسقاطی مزاحم که برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده بود از سطح معابر جمع‌آوری و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

رباطی با اشاره به اینکه این طرح علاوه بر آزادسازی معابر و فضاهای پارک عمومی، نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد آلودگی‌های بصری، کاهش سد معبر و افزایش حس نظم و پاکیزگی شهری دارد از همکاری معاونت ترافیک، پلیس راهور و واحدهای خدمات شهری نواحی برای استمرار این فعالیت خبر داد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه همچنین یادآور شد: در کنار ساماندهی خودروهای فرسوده عملیات رفع سد معبر و پاکسازی محلی نیز در سطح محله‌ها در حال انجام است تا چهره شهری منطقه هرچه بیشتر به سمت نظم، پاکیزگی و آرامش شهری حرکت کند.

وی در پایان با بیان اینکه ما تلاش داریم محیطی ایمن‌تر، زیباتر و قابل‌زیست‌تر برای شهروندان فراهم کنیم، از شهروندان خواست برای حفظ زیبایی بصری و حقوق عمومی شهر، در صورت مشاهده خودروهای رهاشده، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران به مدیریت شهری اطلاع دهند.

