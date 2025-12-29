به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «بررسی مؤلفه‌های اتحاد و همبستگی ایرانیان در گذار از جنگ‌ها و فتنه‌ها» ظهر دوشنبه در مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد.

مهدی فضائلی، عضو این مؤسسه، در این نشست اظهار کرد: در آستانه یوم‌الله نهم دی قرار داریم. در جنگ ۱۲ روزه نیز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت، انسجام ملی بود و لازم است در آستانه نهم دی، این موضوع به شکل همه‌جانبه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه فتنه ۸۸ افزود: ما در ماجرای فتنه ۸۸ تجربه‌ای تلخ و گران‌سنگ داشتیم؛ اینکه اگر به انسجام ملی آسیب وارد شود، چه خطراتی برای کشور ایجاد می‌شود. در عین حال تجربه کردیم که آنچه می‌تواند سد راه دشمن برای وارد کردن آسیب جدی به کشور باشد، حضور مردمی است که با ایمان به صحنه می‌آیند و عمل صالحی به نمایش می‌گذارند؛ حضوری که در نهم دی تجلی یافت و آن فتنه را خاموش کرد.

فضائلی تأکید کرد: گرامیداشت نهم دی همچنان درس‌های مهمی برای ما دارد که نباید فراموش شوند. نباید به این روز تنها به‌صورت شعاری پرداخت، بلکه باید بتوانیم از آن ماجرا برای امروز و آینده کشور عبرت بگیریم. برخی تبعات و پیامدهای منفی فتنه ۸۸ همچنان گریبانگیر کشور است که شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تحریم‌هایی باشد که پس از فتنه ۸۸ وارد فاز جدیدی شد.

در ادامه نشست تخصصی «بررسی مؤلفه‌های اتحاد و همبستگی ایرانیان در گذار از جنگ‌ها و فتنه‌ها» در مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، محمدجواد لاریجانی، محمدحسین صفارهرندی و مهدی محمدی بر نقش بصیرت رهبری، حضور مردم و جلوگیری از تلاقی عوامل داخلی و خارجی در شکست توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

خسارت‌های فتنه ۸۸ به بخشی از تحریم‌ها و خسارت‌های دیگر تبدیل ش

در این نشست محمدجواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، اظهار کرد: فتنه ۸۸ یک فتنه بسیار مهم بود که مدت زیادی برای آن برنامه‌ریزی شده بود؛ اتاق فکر خارجی داشت، بر پایه تئوری انقلاب رنگی بود و رؤسای جمهور برخی کشورها وارد معرکه شدند و گروه‌های مختلف را به هم وصل کردند. شعارشان تقلب در انتخابات بود، ولی این بهانه بود؛ اصل نظام نشانه بود. با این حال، این فتنه به شکست انجامید و شکستش مهم‌تر از وقوعش بود.

وی با اشاره به سابقه تاریخی فتنه‌ها افزود: در تاریخ نیز فتنه زیاد داشتیم و نمونه بارزش کاری است که معاویه می‌کرد و ۱۵۰ هزار نفر را استخدام کرده بود که به طور منظم اخبار جعلی پخش کنند. فتنه ۸۸ رکن بیرونی آشکار داشت و هدفش کودتایی بود تا جمهوری اسلامی را سرنگون کند و یک دیکتاتوری سکولار را جایگزین نماید. این حادثه با تهیه‌ای که شده بود، پروژه مهمی بود و جورج سوروس فکر می‌کرد اتفاقی مثل گرجستان رخ می‌دهد؛ به همین دلیل برای آن‌ها این شکست شگفت‌آور بود.

مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با اشاره به سه رکن شکست فتنه ۸۸ خاطرنشان کرد: اولین رکن، بصیرت بود؛ رهبر انقلاب مفهوم بصیرت را وارد ادبیات سیاسی امروز کرد. رکن دوم نقش ولایت و سوم نقش حضور مردم بود. فتنه ۸۸ اگر در هر کشور اروپایی یا آمریکا اتفاق می‌افتاد، این کشورها تکه‌پاره می‌شدند.

لاریجانی با بیان اینکه نباید فکر کنیم فتنه‌ها تمام شده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی تجربه مدنی خیلی زیبایی است و غرب معتقد است غیر از تفکر سکولار-لیبرال، چیزی نمی‌تواند پایه مدنی دموکراتیک باشد؛ ولی دیدند که بیش از چهار دهه است که این امر در جمهوری اسلامی تجربه می‌شود. بزرگ‌ترین محصول انقلاب همین تجربه مدنی است و بزرگ‌ترین چیزی که غرب از آن می‌ترسد، همین تجربه مدنی است.

وی افزود: فتنه ۱۴۰۱ نشان داد خیلی ناتوان‌تر از فتنه قبلی است، ولی تمام عناصر فتنه را با خود داشت. فتنه ۱۴۰۱ انقلاب بی‌سر بود و می‌گویند اگر نتوانیم یک نظام را ساقط کنیم، بیاییم چند قانون را بکشیم؛ این زمینه‌ساز فتنه‌های بعدی می‌شود.

لاریجانی تأکید کرد: خسارت‌های فتنه ۸۸ به بخشی از تحریم‌ها و خسارت‌های دیگر تبدیل شد و در فتنه ۱۴۰۱ خسارت‌هایی مثل برخی اتفاقات اخلاقی بود؛ ولی شکست آن توطئه هم کاملاً آشکار است و نشان داد درخت تنومند انقلاب اسلامی قوی‌تر از چیزی است که فکر می‌کردند.

مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با اشاره به تلاش‌های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی افزود: تهاجم نظامی به جمهوری اسلامی حریف ما نیست؛ چون مقابله با تهاجم نظامی راحت‌تر از فتنه‌های پیچیده است. ما از فتنه نمی‌ترسیم، ولی باید بشناسیم و با آن به اندازه و در زمان خود مقابله کنیم.

احساسات زخمی‌شده مردم مقدمه‌ای برای سوءاستفاده دشمن است

محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در این نشست با نقل قولی از امیرالمؤمنین (ع) اظهار کرد: منشأ فتنه‌ها هواهایی است که می‌جنبد و عده‌ای دنبالش راه می‌افتند و بدعت‌هایی که وارد عرصه می‌شود. در فتنه ۸۸ چیزی که همیشه به جوان‌ترها می‌گفتم این است که فتنه را سران فتنه درست نکردند؛ شاید در بدو امر در ذهنشان این بساط نبود، بلکه دنبال قدرت بودند و بر اساس توهمی که داشتند فکر می‌کردند مملکت به دست آن‌ها آباد می‌شود.

وی افزود: آمریکایی‌ها از ابتدای انقلاب نمی‌خواستند این بدعت در سنت‌های جهانی را بپذیرند؛ چون این اول دردسر آن‌هاست و جریانی در کل دنیا راه می‌افتد که جبهه مقاومت یکی از آثار آن است. همیشه دنبال این بودند اقدامی کنند که از شر جمهوری اسلامی رها شوند، ولی ناموفق بودند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه دشمنان در زمانی فهمیدند باید با آنچه در داخل هست نقطه تلاقی پیدا کنند، گفت: جریان متوهم داخلی هم به این نتیجه رسید که بدون حمایت خارجی کار کشور پیش نمی‌رود. میرحسین موسوی امین نظام بود و به آن اعتماد می‌شد و ضدآمریکایی بود، ولی وقتی به این نتیجه رسید که باید حمایت اجنبی را هم داشته باشد، حاضر نشد علیه حمایت آن‌ها حرفی بزند. فتنه، تلاقی هواهای اشخاص داخلی با منویات دشمن خارجی است و به همین دلیل آن فتنه هشت ماه طول کشید.

صفارهرندی با بیان اینکه برای پیشگیری از فتنه‌های آینده باید از تلاقی جریان داخل و بیرون جلوگیری کنیم، افزود: احساسات زخمی‌شده مردم مقدمه‌ای برای سوءاستفاده دشمن است؛ هرچند می‌دانیم مشکلات زیاد است و تحریم مشکلاتی ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: تحریم‌های مؤثر از بعد نهم دی‌ماه شروع شد؛ یکی از آثار تحریم بر اساس طراحی دشمن این است که مسئولان دچار اختلاف می‌شوند و بدعت‌هایی شکل می‌گیرد. دشمن با از دست دادن امید به جریان اپوزیسیون خارج‌نشین، به عناصری در داخل چشم دوخته است و افرادی در داخل علامت‌هایی می‌دهند که روی ما حساب کنید؛ به همین دلیل است که این افراد و جریان‌ها در خلال جنگ بیانیه‌ای صادر می‌کنند که با وضع کشور سازگار نیست.

مهم‌ترین استراتژی رهبر انقلاب در فتنه ۸۸ اصلاح ذهنیت مردم بود

مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی، نیز در این نشست گفت: آنچه امروز در صحنه امنیت ملی شکل می‌گیرد، پایه‌ای دارد که دو دهه پیش گذاشته شده است و اگر آن پایه را درست شناسایی کنیم، در تحلیل اکنون و آینده کارمان آسان خواهد شد.

وی افزود: ارزیابی طرف مقابل از دو دهه پیش درباره ایران به این سمت حرکت کرد که تغییر باید از داخل ایران ایجاد شود. فشار خارجی می‌تواند شتاب‌دهنده و جهت‌دهنده تغییر باشد، ولی نمی‌تواند تغییر را به نتیجه برساند. تلاش می‌کنند بخشی از جامعه و نخبگان را به این نتیجه برسانند که باید انقلاب اسلامی از داخل ایران دچار دگرگونی شود.

کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: تلاش غرب این است که محاسبات مردم و مسئولان در ایران به گونه‌ای تغییر یابد که مورد انتظار غرب باشد و رفتارشان متناسب با اولویت‌های غرب تعدیل شود. جنگ شناختی این است که بتوانید تأثیری بر فکر بگذارید که آن تأثیر بر رفتار اثرگذار باشد.

محمدی با تأکید بر اینکه دیالکتیک عامل داخلی و خارجی حداقل ۲۰ سال است جریان دارد، گفت: دشمن مرتباً بر میزان دشواری تحریم‌ها افزودند و سعی کردند مفهوم شرطی‌شدگی را در جامعه ایران جا بیاندازند؛ سعی کردند بگویند علت مشکلات اقتصادی تحریم است و علت تحریم عدم تغییر ایران در حوزه‌های استراتژیک است. به همین خاطر پیام می‌دهند که درباره موشکی، منطقه و بعد هسته‌ای گفتگو کنیم.

وی اظهار کرد: اگر جامعه از شرطی‌شدگی خارج نشود، با اقدامات صرف سیاسی و خارجی، کشور از بحران خارج نمی‌شود. برخی جریان‌ها در سال ۸۸ می‌گفتند بدون حضور مردم در خیابان، نظام جمهوری اسلامی تغییر رفتار نخواهد داد.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه مهم‌ترین استراتژی رهبر انقلاب در فتنه ۸۸ اصلاح ذهنیت مردم بود، تصریح کرد: ایشان آنچه در ذهن مردم می‌گذرد را مهم‌تر از ظاهر غائله تلقی کردند. به همین دلیل از خردادماه تا دی‌ماه ۸۸ هوشمندانه به جامعه فرصت دادند تا اینکه در عاشورای ۸۸ به خیمه‌های امام حسین (ع) حمله کردند. آن روز جامعه ایران به این نتیجه رسید که انگار دروغی به آن‌ها گفته شده است.

محمدی با تأکید بر اینکه در این جنگ ذهنی باید بتوانیم مردم را کنار انقلاب اسلامی نگه داریم، افزود: این اولویت درجه اول ولی مغفول در سیاست‌گذاری ماست. یکی از دلایل اینکه دشمن به این نتیجه رسید که ۲۳ خرداد حمله کند، این بود که به این نتیجه رسیدند برانگیختگی اجتماعی در ایران آنقدر بالاست که با اولین موشکی که به ایران می‌خورد، آشوب اجتماعی شکل خواهد گرفت.