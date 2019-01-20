احمد فضائلی نقش بسیار موثری در دوران دفاع مقدس داشت

سردار فتح‌الله جعفری رئیس مؤسسه شهید حسن باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص خدمات سردار احمد فضائلی رئیس اسبق دانشگاه امام حسین (ع)، گفت: آقای فضائلی در ابتدای جنگ مسئول واحد آموزش سپاه اصفهان بود و مراکز آموزش سپاه مخصوصا پادگان قدیر که مرکز اصلی آموزش نیروها بود زیر نظر او قرار داشت.

وی ادامه داد: احمد بعد از مدتی مسئول آموزش نیروهای مرکز شد و نقش بسیار موثری در دوران دفاع مقدس و تربیت و آموزش کلیه نیرهای اعزامی سپاه اصفهان به میدان جنگ بر عهده داشت، البته در آن زمان همه اعضا شورای سپاه اصفهان تحصیل کرده بودند افرادی مانند آقای رحیم صفوی، فضائلی و کلاه دوزان تحصیلات دانشگاهی در حد لیسانس و بالاتر از آن داشتند.

سردار جعفری با بیان اینکه احمد فضائلی با مدرک لیسانس وارد سپاه شد بود، افزود: احمد فرد تحصیل کرده و سخنوری بود من در مقطعی از دوران دفاع مقدس با ایشان ارتباط داشتم و ایشان در برنامه ها و سمینارهای تخصصی شرکت می کردند و مقطعی بعد از تشکیل سپاه دوم سید الشهدا در خوزستان و در جبهه ها حضور یافت. برادر آقای احمد فضائلی، آقا مهدی هم یکی از بسیجیان گروه ما بود.

وی در ادامه با اشاره به برخی از مسئولیت های سردار فضائلی بعد از دفاع مقدس، گفت: احمد بعد از جنگ مدرک دکترای خود را گرفت و در زمان فرماندهی سرلشکر صفوی در سپاه پاسداران، ریاست دانشگاه امام حسین (ع) را برعهده گرفت و در این دوره واقعا یک وضعیت علمی سطح بالایی ایجاد کرد و دانشگاه ارتقاء علمی خوبی پیدا و دانشجویان بسیار خوبی تربیت شد.

رئیس موسسه فرهنگی شهید باقری گفت: سردار فضائلی بعد از دوره ریاست دانشگاه به تدریس مشغول شد و اگرچه مسئولیتی نداشت همچنان در جلسات مختلف شرکت می کرد.