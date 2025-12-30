جوکار: ۹ دی انقلاب را بیمه کرد

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سالروز ۹ دی، گفت: ۹ دی در حقیقت نماد بصیرت و آگاهی مردم ما است و به عبارتی نماد هوشیاری و بیداری این ملت در برابر ترفندهای مختلفی که دشمنان علیه ما به کار می‌برند.

وی‌افزود: نمود ۹ دی را از این جهت که واقعاً با یک حرکت طوفنده توانست موج فتنه را خاموش کند، برجسته می‌سازد.

مردم فتنه ۸ ماهه را خاموش کردند

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موج هشت‌ماهه فتنه که نظام با صبوری آن را تحمل کرده بود، با حضور مردم از بساط فتنه عبور کرد؛ فتنه‌ای که می‌توانست مشکلاتی برای کشور ایجاد کند، اما مردم مانند دوره‌های گذشته به میدان آمدند و این دسیسه را خاموش کردند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار کرد: اکنون ۹ دی سالگردی است که ما این روز را واقعاً گرامی می‌داریم؛ آن حرکت عظیم و بزرگ که در سایه بصیرت و آگاهی ملت شکل گرفت و به تعبیر درست، این انقلاب را بیمه کرد و آن را استوار در مسیر خودش به حرکت درآورد.

جوکار ادامه داد: این حرکت پیام دارد؛ پیام آن به دشمنان ملت این است که این انقلاب با رهبری میثاق دارد، با ولایت همگام است و پیوندش با ولایت قطع‌شدنی نیست و بنابراین نمی‌تواند آسیبی به این ملت و این کشور وارد شود. آنچه که برای ما در همه دوره‌ها اتفاق افتاده، این اتحاد و وحدت و همدلی مردم است که تولید قدرت می‌کند و نقش بازدارندگی بالایی دارد.

دشمن برای آتش بس التماس کرد

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عنوان کرد: همان‌گونه که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مشاهده شد، این دفاع مقدسی که این ملت انجام داد، با اتحاد و یکپارچگی ایستاد و دشمن را ناامید کرد، وگرنه دشمنی که در نهایت برای آتش‌بس التماس کرد، یکی از عواملش این بود که واقعاً دید به اهدافش نمی‌رسد.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اهداف دشمن این بود که مردم با او همراهی کنند، اما مردم ما آگاه‌اند، مردم ما بیدارند، مردم ما هوشیارند؛ مردمی که به هر صورت دوستدار اسلام، دوستدار اهل بیت، دوستدار ولایت هستند و پشت سر رهبر خود حرکت کرده‌اند و اکنون نیز چنین هستند.

وی با اشاره به اتحاد و انسجام میان مردم که در پی جنگ ۱۲ روزه رخ داد، متذکر شد: این تجدید اتحادی که به وجود آمد باعث شد دشمن نتواند به اهداف خود دست پیدا کند و تا زمانی که این وحدت وجود داشته باشد و همگی در پشت سر رهبری حرکت کنیم، چه از لحاظ گفتاری و چه از لحاظ عملی، می‌توانیم در مقابل دشمن اقدامات راهبردی داشته باشیم و دشمن در برابر ما یقیناً زانو خواهد زد.