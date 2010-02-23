ناامنی ترمینال شمال شرق استان تهران/ وسیله نقلیه عمومی مشکل اصلی

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، پایانه مسافربری شهرهای شمال شرق استان تهران واقع در دپوی شرق (سه راه تهرنپارس) و البته نحوه خدمات رسانی این پایانه به مسافران با کاستیها و معضلاتی همراه است.

نبود امنیت به ویژه در ساعات پایانی روز، پایانه مسافربری شهرهای شمال شرق استان تهران را به یک محل مخوف تبدیل کرده و اغلب بانوان کارمند شاغل در تهران را با مشکلات بسیاری روبرو می سازد زیرا یک سمت این مکان به جنگلهای سرخه حصار و جهت مقابل آن مسیر جاده آبعلی است.

علاوه بر کاستیهای امنیتی، دوری مسیر این پایانه تا سه راه تهرانپارس نیز اهالی را به یک پیاده روی طولانی برای رسیدن به وسایل عمومی وادار می کند ضمن اینکه از ساعات پایانی روز هیچ وسیله رفت و آمد عمومی برای شهرههای شمال شرق استان تهران یافت نمی شود و این خودروهای شخصی هستند که صاحبان اغلب کارمند آن به شکل پاره وقت و یا گذری مبادرت به جابجایی مسافران در راه مانده می نمایند.

نبود امنیت در پایانه شمال شرق

یک بانوی کارمند ساکن در پردیس پیرامون مشکلات خود در خصوص پایانه مسافربری شمال شرق استان تهران به خبرنگار مهر گفت: شرایط امنیتی پایانه مسافربری واقع در سه راه تهرانپارس به حدی پایین است که نمی توان در ساعات پایانی روز به آنجا مراجعه کرد.

وی افزود: در گذشته وسایل حمل و نقل عمومی در حاشیه خیابان اصلی قرار داشت و به همین خاطر با مشکلی روبرو نمی شدم که اگر وضعیت به این شکل باقی بماند مجبور خواهم بود یا شغل خود را رها کنم و یا با خانواده به تهران بازگردم.

جوان ساکن در پردیس نیز با گله مندی از نحوه سرویس دهی وسائط عمومی بین شهری شمال شرق استان تهران عنوان کرد: بدلیل اینکه کلاسهای خواهرم در این زمان به پایان می رسد و به جهت ناامنی ایستگاه پردیس و منطقه دپوی شرق هر روز مجبور هستم تا فاصله 20 کیلومتری تا تهران را رانندگی کنم تا او را به خانه بازگردانم چرا که از ساعت هفت بعد از ظهر به بعد هیچ وسیله عمومی برای جابجایی مسافران وجود ندارد.

فقدان وسایل نقلیه عمومی در ساعات پایانی روز

وی ادامه داد: با این کار علاوه بر مصرف روزانه بنزین و پایان سهمیه سوخت در میانه ماه، خستگی مضاعف پس از اتمام ساعت کار نیز بر من تحمیل می شود که رانندگی با این خستگی خود مقدمه ای برای تصادفات خطرناک است.

عضو شورای شهر پردیس پیرامون کاستیها و معضلات پایانه مسافربری این شهر به خبر نگار مهر گفت: بخشی از امور خدماتی و مدیریت شهرهای اقماری مانند پردیس به مناطق مختلف تهران ارتباط پیدا می کند و همین عامل باعث بروز برخی مشکلات می شود.

ترجیح دادن رفع معضل ترافیکی منطقه چهار به رفاه اهالی پردیس

هادی سوهانی ادامه داد: پایانه مسافربری شهر پردیس نیز از آن جمله خدماتی است که مسئولین این شهر نمی توانند در آن مدیریتی داشته باشند زیرا دپوی شرق و این پایانه زیر نظر شهرداری منطقه چهار تهران بزرگ قرار دارد و آنها نیز بعد رفع ترافیکی این مکان را بیش از آسایش مردم پردیس در نظر دارند.

این مسئول محل پایانه مسافربری شهرهای شمال شرق استان تهران را غیر کارشناسی دانست و افزود: طی مسافتی طولانی برای رسیدن به محل پایانه و خطرات عبور از خیابانهای پرتردد برای کوتاه کردن مسیر از جمله معضلات پایانه جدید است که در محل قبلی ایستگاه از این دست مشکلات خبری نبود.

وی از نارضایتی مردم نسبت به این کاستی خبر داد و یادآور شد: شهروندان شهر پردیس بارها و به عناوین مختلف اعتراض خود را از طریق ملاقاتهای عمومی یا نامه های کتبی نسبت به معضلات عدیده سامانه مسافربری اعلام کرده اند و این شورا نیز از طریق سازمان حمل و نقل همگانی پردیس پیگیر رفع مشکلات است.

سوهانی در پایان اظهار داشت: مقرر شده تا با اعطای چند دستگاه مینی بوس با شرایط مناسب و تخفیف ویژه به رانندگان دارای صلاحیت، به مناطق مختلفی نظیر فازهای سه و چهار پردیس، مناطق کارگاهی و روستاهای بین راهی خدمات حمل و نقل بهتری ارائه شود.

مدیران باید به رفاه ساکنین شهرهای جدید توجه کنند

به هر روی شهرهای اقماری که مدیریت شهری آنها گاه در دو بخش انجام می گیرد به عنوان مناطق سرریز جمعیتی پایتخت مطرح هستند به همین جهت مدیران مناطق مختلف پایتخت در تصمیمات خود باید رفاه ساکنین این شهرهای جدید را نیز مد نظر قرار دهند چرا که گسیل بار اضافی جمعیت از همین مناطق بر بهبود کیفت خدماتی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 300 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.