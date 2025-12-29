به گزارش خبرنگار مهر، سردار منتظر المهدی یکشنبه شب در نشست با فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن خدا قوت به مرزبانان گفت: اقدامات و فعالیت‌های مرزبانان در برقراری امنیت مرزها قابل تقدیر است.

معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فراجا ضمن تشکر از فعالیت‌های اجتماعی در مرزبانی استان بیان کرد: امیدواریم با تقویت حوزه اجتماعی شاهد تبیین رشادت‌های مرزبانان غیرتمند باشیم.

سردار خسروی، فرمانده مرزبانی استان بوشهر با تقدیر از حضور معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فراجا گفت: بحمدالله با تعامل سازنده بسیار خوب صدا و سیما و اصحاب رسانه و سایر نهادهای فرهنگی اظهار امیدواریم با تقویت اجتماعی این اقدامات ارتقا یابد.