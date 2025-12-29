به گزارش خبرنگار مهر، عملیات گسترده کاشت گلهای بنفشه با هدف بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آغاز شد.
در این طرح، ۲۰۰۰ سبد گل بنفشه در بوستانها، میادین اصلی و امتداد بلوارهای شهر ملارد کاشته شد. برنامهریزی انجام شده، علاوه بر زیباسازی شهری، بر استفاده بهینه از منابع انسانی و تولیدات گلخانهای سازمان متمرکز بوده است.
محمدزاده پودینه، شهردار ملارد در این خصوص گفت: فضای سبز شهری، آینه تمامنمای مدیریت شهری است. کاشت این حجم از گلهای زینتی که بخش قابل توجهی از آنها محصول گلخانههای سازمان است، نشاندهنده دانش فنی و خلاقیت همکاران ماست. باید نوآوری را با رویکرد اقتصادی و استفاده از منابع داخلی ادغام کنیم.
وی افزود: علاوه بر افزایش سرانههای فضای سبز و ایجاد نشاط شهری، این اقدام نشان میدهد که با برنامهریزی صحیح و نوآوری در روشهای کاشت و نگهداری میتوان پروژههای بزرگ را با کیفیت مطلوب و هزینه بهینه اجرا کرد.
