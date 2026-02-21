۶۰ هکتار از اراضی منفصل ملارد رسماً به محدوده قانونی شهر اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش محمدزاده پودینه، از تصویب الحاق منفصل اراضی موسوم به «شهرک گلها» به محدوده قانونی شهر خبر داد.
پودینه با اعلام این خبر گفت: الحاق این اراضی به مساحت حدود ۶۰ هکتار با هدف رفع ابهامات مدیریتی گذشته، تثبیت وضعیت حقوقی محدوده و ایجاد انسجام در نظام برنامهریزی شهری انجام شده است.
وی افزود: طی سالهای گذشته به دلیل برخی نواقص و پیچیدگیهای اجرایی، مدیریت این محدوده با مشکلاتی در صدور مجوزها و تأمین خدمات شهری مواجه بود که زندگی ساکنان را تحت تأثیر قرار داده بود.
شهردار ملارد تصریح کرد: با الحاق این اراضی و تأیید نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، زمینه برنامهریزی اصولی، ساماندهی یکپارچه و ارائه خدمات شهری مطابق ضوابط فراهم شده است.
پودینه همچنین گفت: توسعه سرانههای خدماتی و فضای سبز، ایجاد مسیرهای تاکسی و حملونقل عمومی مناسب از جمله برنامههای شهرداری برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری ملارد در چارچوب قوانین، مدیریت این محدوده را برعهده خواهد گرفت و حقوق قانونی همه ذینفعان محترم شمرده میشود.
