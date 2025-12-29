  1. استانها
  2. بوشهر
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

۳۰ زوج جوان بوشهری از حمایت‌های طرح ازدواج آسان بهره‌مند می‌شوند

۳۰ زوج جوان بوشهری از حمایت‌های طرح ازدواج آسان بهره‌مند می‌شوند

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: با پیگیری صورت گرفته، ۳۰ زوج جوان بوشهری از حمایت‌های طرح ازدواج آسان بهره‌مند می‌شوند.

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت راهبردی موضوع جوانی جمعیت اظهار کرد: جوانی جمعیت یکی از اولویت‌های کلان دولت چهاردهم است و در شهرستان بوشهر نیز با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، حمایت از جوانان در مسیر ازدواج آسان با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده در این نشست افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ۳۰ زوج جوان شهرستان بوشهر در قالب طرح «ازدواج آسان» و در دو مرحله از حمایت‌های ویژه بهره‌مند خواهند شد که هدف اصلی آن، تسهیل ازدواج و کاهش موانع اقتصادی و اجتماعی پیش‌روی جوانان است.

فرماندار بوشهر بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف مرتبط با جوانی جمعیت و ازدواج آسان، نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ همه دستگاه‌ها و مشارکت فعال نهادهای مردمی است.

مظفری در پایان با اشاره به نقش اثرگذار خیرین خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین در تأمین بخشی از هزینه‌های این طرح، اقدامی ارزشمند و مؤثر است که می‌تواند روند اجرای برنامه‌ها را تسریع کرده و زمینه آغاز زندگی مشترک جوانان را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح «ازدواج آسان» ویژه ۳۰ زوج جوان شهرستان بوشهر با هدف حمایت از جوانان و ایجاد بستر مناسب برای شروع زندگی مشترک، در دو مرحله به تصویب ستاد جوانی جمعیت شهرستان رسید.

کد خبر 6706572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها