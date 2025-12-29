محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت راهبردی موضوع جوانی جمعیت اظهار کرد: جوانی جمعیت یکی از اولویتهای کلان دولت چهاردهم است و در شهرستان بوشهر نیز با بهرهگیری از همه ظرفیتها، حمایت از جوانان در مسیر ازدواج آسان با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده در این نشست افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ۳۰ زوج جوان شهرستان بوشهر در قالب طرح «ازدواج آسان» و در دو مرحله از حمایتهای ویژه بهرهمند خواهند شد که هدف اصلی آن، تسهیل ازدواج و کاهش موانع اقتصادی و اجتماعی پیشروی جوانان است.
فرماندار بوشهر بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف مرتبط با جوانی جمعیت و ازدواج آسان، نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ همه دستگاهها و مشارکت فعال نهادهای مردمی است.
مظفری در پایان با اشاره به نقش اثرگذار خیرین خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین در تأمین بخشی از هزینههای این طرح، اقدامی ارزشمند و مؤثر است که میتواند روند اجرای برنامهها را تسریع کرده و زمینه آغاز زندگی مشترک جوانان را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح «ازدواج آسان» ویژه ۳۰ زوج جوان شهرستان بوشهر با هدف حمایت از جوانان و ایجاد بستر مناسب برای شروع زندگی مشترک، در دو مرحله به تصویب ستاد جوانی جمعیت شهرستان رسید.
