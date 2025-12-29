به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر دوشنبه در نشست با رئیس بندر خارگ اظهار کرد: بندر خارگ یکی از زیرساخت‌های مهم و اثرگذار جزیره است و اجرای طرح جامع بندر می‌تواند با نگاهی هدفمند و بلندمدت، مسیر توسعه متوازن و پایدار بندر خارگ را هموار کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات‌رسانی افزود: اقدامات بسیار مناسبی در بخش پایانه مسافری بندر خارگ صورت گرفته که نقش مهمی در افزایش رفاه مسافران و ارتقای کیفیت خدمات دارد و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: بهبود زیرساخت‌های بندری، تسهیل تردد مسافران و ارتقای ایمنی و خدمات، تأثیر مستقیمی بر رضایتمندی مردم و توسعه گردشگری و حمل‌ونقل دریایی جزیره خواهد داشت.

در این نشست، ایرج صفری رئیس بندر خارگ نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو در راستای اجرای طرح جامع بندر ارائه کرد و بر تعامل و هماهنگی با بخشداری ویژه خارگ برای تحقق اهداف توسعه‌ای تأکید داشت.