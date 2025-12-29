آیت الله صفایی بوشهری: خدمات زیرساختی و فرهنگی در جزیره خارگ تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در نشست با مدیر عملیات عمومی خارگ با تقدیر از اقدامات مجموعه عملیات عمومی خارگ بیان کرد: فعالیتهای انجامشده در حوزه زیرساختها، خدمات عمومی و اجرای برنامههای فرهنگی نشاندهنده نگاه مسئولانه و مردممحور در مدیریت جزیره خارگ است و هر اقدامی که با نیت خدمت و نظمبخشی به امور عمومی انجام شود، موجب افزایش سرمایه اجتماعی و رضایتمندی پایدار مردم خواهد بود.
وی با بیان اینکه اشتغال یکی از نیازهای اساسی جامعه پیرامونی خارگ است، افزود: توجه به اشتغال نیروهای بومی و پیرامونی در مناطق راهبردی همچون خارگ، علاوه بر تأمین معیشت خانوادهها، نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش آرامش روانی و تقویت احساس عدالت و تعلق اجتماعی دارد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین بر اهمیت برنامهریزی فرهنگی تأکید کرد و فرمود: ایجاد نشاط، شادابی و امنیت روانی پایدار در جامعه، نیازمند حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی سالم است و این اقدامات در کنار برنامههای اقتصادی، موجب تقویت امید در میان مردم میشود.
آیتالله صفایی بوشهری جزیره خارگ را منطقهای مقاوم، راهبردی و برخوردار از ظرفیتهای انسانی ارزشمند توصیف کرد و افزود: خارگ نماد ایستادگی و نقشآفرینی ملی است و توسعه خدمات زیرساختی، معیشتی و فرهنگی با نگاه عدالتمحور و کرامتمدار، آثار مثبت خود را در سطح منطقه و حتی در امنیت و پیشرفت کشور نشان خواهد داد.
