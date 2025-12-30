شکاف‌ عمیق میان مشاوران ترامپ و نتانیاهو درباره غزه و کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: شکاف‌ها میان مشاوران دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، بزرگ است و این اختلاف‌ها نه‌تنها در موضوع غزه، بلکه در مسئله کرانه باختری نیز وجود دارد.

بر اساس این گزارش، مشاوران ترامپ از وی خواسته‌اند برای بهبود وضعیت در کرانه باختری به نتانیاهو فشار بیاورد.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی همچنین گزارش داد: مشاوران ترامپ از او درخواست کرده‌اند نتانیاهو را برای اتخاذ اقداماتی که در فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطین سهیم هستند، زیر فشار قرار دهد.

در پایان این گزارش آمده است: مشاوران ترامپ او را تشویق کرده‌اند از نتانیاهو بخواهد حملات شهرک‌نشینان را حل و فصل کرده و مانع روند شهرک سازی شود.