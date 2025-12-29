رئیس رژیم صهیونیستی دروغ ترامپ درباره عفو نتانیاهو را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، پس از آنکه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا مدعی شد اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی اخیراً به او گفته است عفو بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم «در حال انجام است»، دفتر رئیس رژیم صهیونیستی این ادعا را رد کرد.
دفتر هرتزوگ در بیانیهای اعلام کرد: از زمان ارائه درخواست عفو، هیچ گفتوگویی میان هرتزوگ و ترامپ انجام نشده است.
در این بیانیه آمده است: چند هفته پیش، هرتزوگ گفتوگویی با نماینده ترامپ داشت که با طرح پرسشی درباره نامه رئیسجمهور آمریکا تماس گرفته بود.
این بیانیه به نامهای اشاره دارد که ترامپ ماه نوامبر (مهر / آبان) بهطور رسمی برای هرتزوگ ارسال و در آن از وی خواسته بود نتانیاهو را عفو کند.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو نیز اواخر ماه نوامبر درخواست رسمی خود برای عفو را به رئیس رژیم صهیونیستی ارائه کرده و هرتزوگ همچنان در حال بررسی این موضوع است.
دفتر هرتزوگ افزود: در تماس تلفنی یادشده میان وی و دستیار ترامپ، برای نماینده رئیسجمهور آمریکا توضیح داده شد که درخواست در چه مرحلهای قرار دارد و تصمیمگیری درباره آن مطابق با روالهای قانونی انجام خواهد شد. این موضوع دقیقاً همانگونه به نماینده ترامپ توضیح داده شد که پیشتر هرتزوگ آن را به طور عمومی اعلام کرده بود.
