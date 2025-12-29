به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تأکید بر حمایت همیشگی از این رژیم، اعلام کرد که با نتانیاهو به نتایج و تفاهمات مشترک بسیاری، به‌ویژه در موضوع سوریه، دست یافته است.

ترامپ به ادعاهای خود علیه ایران ادامه داد و با تکرار سخنان چند ساعت گذشته‌اش مدعی شد: امیدوارم ایران برنامه هسته‌ای خود را بازسازی نکند، زیرا در آن صورت گزینه‌ای جز حمله دوباره نخواهیم داشت.

وی در عین حال ادعا کرد که از گفتگو با ایران استقبال می‌کند و مدعی شد: احتمال دارد ایران رفتار بدی داشته باشد، اما این موضوع هنوز ثابت نشده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا با تعیین ضرب‌الاجل کوتاه برای خلع سلاح حماس، تهدید کرد: اگر حماس سلاح خود را زمین نگذارد، بهای سنگینی خواهد پرداخت و وضعیت برای آن‌ها وحشتناک خواهد بود.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به تمجید از رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه پرداخت و مدعی شد: من به الشرع احترام می‌گذارم؛ او فرد قدرتمندی است که سوریه در حال حاضر به او نیاز دارد و رابطه ما با او خوب است.

رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که برای توافق میان نتانیاهو و الشرع تلاش خواهد کرد.

ترامپ ادعا کرد: تلاش خواهم کرد میان نتانیاهو و الشرع توافق ایجاد شود و فکر می‌کنم مسائل به‌خوبی پیش خواهد رفت.

وی همچنین از نقش رئیس‌جمهور ترکیه در کمک به اسرائیل برای برکنار کردن بشار اسد، قدردانی کرد و گفت اجازه نخواهد داد میان اردوغان و نتانیاهو مشکلی پیش بیاید.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به لبنان پرداخت و با دخالت در امور داخلی بیروت مدعی شد: منتظر نتیجه تلاش‌های لبنان برای خلع سلاح حزب الله است.

رئیس جمهوری آمریکا به موضوع کرانه باختری پرداخت و اعتراف کرد که واشنگتن و تل‌آویو در موضوع «خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری» توافق ۱۰۰ درصدی ندارند.

وی به حزب الله حمله کرد و مدعی شد: حزب‌الله بد رفتار می‌کند و خواهیم دید تلاش‌های لبنان برای خلع سلاح آن به کجا خواهد انجامید.

ترامپ درباره فروش جنگنده اف -۳۵ به ترکیه نیز گفت که در حال بررسی این مسأله است.

وی درباره عربستان نیز گفت: عربستان سعودی بسیار با ما همکاری کرده و هر کاری را که می‌شد از آن بخواهیم انجام داده است؛ این کشور هماهنگی فوق‌العاده‌ای با «اسرائیل» دارد و در مقطعی «توافقات ابراهیم» را امضا خواهد کرد.

نتانیاهو نیز در این دیدار با اهدای جایزه جعلی «جایزه صلح اسرائیل» به ترامپ، وی را بزرگترین دوست این رژیم خواند و دیدار خود با ترامپ را بسیار مثمر ثمر دانست.

نتانیاهو در ادامه ادعا کرد: رئیس‌جمهور ترامپ شروطی را برای اصلاحاتی که تشکیلات خودگردان فلسطین باید انجام دهد، تعیین کرده است.