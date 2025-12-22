  1. بین الملل
  2. اروپا
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

پرواز صدها پهپاد مشکوک بر فراز مناطق امنیتی و نظامی آلمان

پرواز صدها پهپاد مشکوک بر فراز مناطق امنیتی و نظامی آلمان

پلیس آلمان از رصد صدها مورد پهپاد مشکوک در حریم هوایی این کشور طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پلیس آلمان اعلام کرد که طی سال جاری میلادی صدها پهپاد مشکوک در حریم هوایی این کشور رصد شده و تلاش‌ها برای ارزیابی فراگیر در خصوص این موضوع با همکاری نیروهای مسلح ادامه دارد.

وی اضافه کرد که تعداد این پهپادها به بیش از هزار عدد می‌رسد. این حوادث به صورت مکرر و پی در پی مواضع بسیار حساس امنیتی و نظامی را هدف قرار می‌دهد. این مواضع به نیروهای ارتش و فرودگاه‌ها، بنادر و شرکت‌های صنایع دفاعی تعلق دارند.

یک مسئول در پلیس آلمان نیز گفت که نمی‌توان به صورت قطع عاملان پشت این پروازهای پهپادی را مشخص کرد. در همین راستا دولت آلمان یک مرکز مشترک دفاعی در برابر پهپادها راه اندازی کرده است و فعالیت آن طی ژانویه آتی آغاز می‌شود.

پیشتر نیز چنین پهپادهایی در حریم هوایی ۱۵ کشور عضو ناتو از جمله بلژیک رصد شده بود.

کد خبر 6697922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها