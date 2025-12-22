پرواز صدها پهپاد مشکوک بر فراز مناطق امنیتی و نظامی آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پلیس آلمان اعلام کرد که طی سال جاری میلادی صدها پهپاد مشکوک در حریم هوایی این کشور رصد شده و تلاش‌ها برای ارزیابی فراگیر در خصوص این موضوع با همکاری نیروهای مسلح ادامه دارد.

وی اضافه کرد که تعداد این پهپادها به بیش از هزار عدد می‌رسد. این حوادث به صورت مکرر و پی در پی مواضع بسیار حساس امنیتی و نظامی را هدف قرار می‌دهد. این مواضع به نیروهای ارتش و فرودگاه‌ها، بنادر و شرکت‌های صنایع دفاعی تعلق دارند.

یک مسئول در پلیس آلمان نیز گفت که نمی‌توان به صورت قطع عاملان پشت این پروازهای پهپادی را مشخص کرد. در همین راستا دولت آلمان یک مرکز مشترک دفاعی در برابر پهپادها راه اندازی کرده است و فعالیت آن طی ژانویه آتی آغاز می‌شود.

پیشتر نیز چنین پهپادهایی در حریم هوایی ۱۵ کشور عضو ناتو از جمله بلژیک رصد شده بود.