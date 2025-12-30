هشدار درباره کاهش بودجه فرهنگ؛ ۳ دستیار سینما تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم شب برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان عصر روز گذشته دوشنبه ۸ دی با تجلیل از علیرضا سلمان نصر، امیر سیدی و سوسن دین محمد از دستیاران کارگردان باسابقه و پیشکسوت سینما برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی و یک دقیقه سکوت به دلیل درگذشت بهرام بیضایی نویسنده، کارگردان، نمایشنامه‌نویس، پژوهشگر و مورخ سینمای ایران آغاز شد.

در ادامه کلیپی از مجموعه آثار زنده‌یاد بهرام بیضایی به نمایش درآمد.

سپس با خوشامدگویی آرش نعیمیان که اجرای برنامه را برعهده داشت محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما روی صحنه آمد و ضمن تسلیت ضایعه درگذشت بهرام بیضایی، گفت: حیطه فعالیت‌های بیضایی تنها حوزه سینما را دربر نمی‌گیرد، بلکه بسیاری از ما اخلاق را از بیضایی آموختیم. او فردی بود که همواره برای فضیلت‌های اخلاقی اززش قائل بود و می توان گفت او هنرمندی بود که در هر شرایطی با شرافت زندگی کرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر حلقه مفقوده سینمای ایران، برگزاری نشست‌هایی در قالب نشست‌هایی با رویکرد صمیمانه است، ادامه داد: ۳ فردی که امشب از آن‌ها تجلیل خواهد شد، سال‌ها برای سینمای ایران زحمت کشیده‌اند و به همین دلیل از آن‌ها تشکر می‌کنم. همانطور که می‌دانید تحولات سال‌های اخیر همه مشاغل را تحت تاثیر خود قرار داده است و متعاقب آن، ممکن است برخی مشاغل به زودی حذف شده و این موضوع مشکلاتی برای برخی افراد به وجود می‌آورد به همین دلیل بخشی از وظایف نهادهای صنفی، پرداختن به موارد این چنینی است. متاسفانه گاهی با دولت‌هایی مواجه هستیم که به دلایل مختلف به این موضوع کم‌تر فکر می‌کنند و در عین حال، داعیه فرهنگی بودن دارند.

عسگرپور با اشاره به وضعیت بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال آینده، بیان کرد: در بحث مربوط به بودجه، متاسفانه روز به روز با شرایط دشوارتری مواجه هستیم. بودجه‌ای که برای سال آینده در حوزه فرهنگ در نظر گرفته شده، تنها ۷ درصد افزایش پیدا کرده است و با توجه به تورم، این رقم قطعاً نسبت به امسال کاهشی در حدود منفی ۳۰ درصد خواهد داشت. البته باید فکر کرد در این شرایط چگونه می‌توانیم به یکدیگر کمک کرده تا از وضعیتی که به آن دچار هستیم رها شویم.

عسگرپور یادآور شد: این روزها مسائل و مباحث مختلفی نظیر پرداختن به موضوع پروانه ساخت مطرح شده است و برخی فکر می‌کنند که این مسئله ارتباطی با آن‌ها ندارد در حالی که پرداختن به این امور به همگی سینماگران مربوط است زیرا در نهایت همه ما عضوی از خانواده سینما هستیم.

اسعدیان: هفته آینده برای بهرام بیضایی نکوداشت برگزار می‌کنیم

در ادامه همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما و از اعضای هیئت موسس انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران نیز گفت: به سهم خود درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت می‌گویم. او نه تنها یک سینماگر بلکه به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی ایران مطرح بوده است. ان‌شاءالله آنطور که در شان بیضایی است بتوانیم هفته آینده مراسم نکوداشت را برای او برگزار کنیم.

وی اظهار کرد: به هر۳ عزیز که امروز مورد تجلیل قرار می‌گیرند، تبریک می‌گویم و از انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان تشکر می‌کنم که از پیشکسوتان صنفی که در شأن و منزلت این حرفه تاثیرگذار بودند تجلیل می‌کند.

دستیاری کارگردان درواقع آرامش در بحران است

در ادامه علیرضا نجف زاده رئیس انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان خانه سینما نیز عنوان کرد: امشب گرد هم آمده‌ایم، نه تنها برای تجلیل، بلکه برای مکث؛ مکثی کوتاه در میان شلوغی و هیاهوی تولید تا به کسانی بنگریم که سال‌ها پیش از ما ایستادگی کرده، به فعالیت پرداخته و بی‌ادعا، مسیر را هموار کرده‌اند. پیشکسوتان این حرفه در هیچ جشنواره و فستیوالی دیده نمی‌شوند اما حضور دارند و اگر نباشند، نظم همه امور بر هم خواهد خورد. امشب افتخار داریم از سه تن از اعضای پیشکسوت انجمن قدردانی کنیم؛ خانم سوسن دین‌محمد و آقایان امیر سیدی و علیرضا سلمان‌نصر.

سپس کلیپ مراسم بزرگداشت علیرضا سلمان نصر پخش شد.

در ادامه کوروش سلمان نصر، فرزند وی روی صحنه حاضر شد و گفت: پدرم علیرضا سلمان نصر حتی در دورانی که با فاصله‌های زمانی چندماهه در منزل حضور نداشتند، برای ما پدری کرده و هیچ‌گاه در زندگی، خلا وجود او را احساس نکردم. او حتی پیش از آنکه در صحنه فیلمبرداری حاضر شود برای ما صبحانه آماده می‌کرد. همچنین هر گاه او در شهرستان مشغول کار بود، مرتب با ما تماس گرفته و احوال روزمره ما را جویا می‌شد.

وی اظهار کرد: پدرم همواره رفیق بسیار خوبی برای ما بود. همیشه همراه با او به تماشای فیلم‌های مختلف می‌نشینیم و درباره تاریخ سینما صحبت می‌کنیم. او بسیار به تاریخ سینمای جهان مسلط هستند. از نخستین کتاب‌هایی که پدر در اختیار من گذاشت، آثار صادق هدایت و نمایشنامه‌های بهرام بیضایی بود.

سپس حبیب رضایی، مرتضی شایسته، محسن امیریوسفی، علیرضا نجف‌زاده، علیرضا حسینی، اصغر نعیمی، محمدرضا موفق و علیرضا مهران روی سن آمدند و از علیرضا سلمان نصر تجلیل کردند.

سینما سختی‌های زیادی دارد

مرتضی شایسته، تهیه‌کننده پیشکسوت سینمای ایران در سخنان کوتاهی بیان کرد: فعالیت دستیاری و برنامه ریزی در سینما، موتور محرکه در تولید یک اثر محسوب می‌شود. از هر ۳ عزیز بابت زحمات بسیار زیادی که در فیلم‌های سینمای ایران کشیدند، بسیار تشکر می‌کنم.

سپس علیرضا سلمان نصر در سخنان کوتاهی گفت: صنف برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما از جمله صنوفی هستند که پیش از سایر گروه به صحنه فیلمبرداری مراجعه کرده و پس از همه آن‌ها به منزل بازمی‌گردند. به همین دلیل، افراد حاضر در این شغل متحمل سختی‌ها و زحمات بسیاری می‌شوند.

در ادامه کلیپ مربوط به مراسم بزرگداشت سوسن دین محمد به نمایش درآمد.

سپس ویدئویی از فاطمه معتمدآریا که در خارج از کشور ضبط شده بود، پخش شد و او در سخنانی ویدئویی بیان کرد: برای خانم‌ها فعالیت در حیطه دستیاری کارگردان بسیار سخت و دشوار است. به عقیده من سوسن دین محمد منظم‌ترین، خوش خلق‌ترین و با انرژی‌ترین دستیار کارگردانی بود که با او کار کردم. او همیشه متحمل سختی‌ها و ناملایمات در این حرفه بود. وجود نازنین او در ساخته شدن فیلم «آسمان پرستاره» اهمیت بسیاری داشت. از او سپاسگزارم و قدردانی زحمات او در سینمای ایران هستم.

در ادامه با اعلام مجری برنامه، علیرضا نجف زاده، حسن رضایی، پژمان بازغی، فریبا کوثری، مصطفی احمدی، نرجس ابراهیمی و میثم زندی روی سن آمدند و از سوسن دین محمد تجلیل کردند.

سوسن دین محمد در سخنانی بیان کرد: از همه عزیزان برای حضور در این مراسم بسیار سپاسگزارم. در این جمع دوستانی از جمله محمد موفق حضور دارند که باید به جای من مورد تجلیل قرار می‌گرفتند.

لیلا حاتمی: با امیر سیدی آغوش سینما برای من باز شد

در ادامه این مراسم، کلیپ بزرگداشت امیر سیدی به نمایش درآمد.

سپس لیلا حاتمی در ویدئویی درباره تجربه خود از همکاری با امیر سیدی بیان کرد: من صحنه ورود خود به سینما را با استقبال امیر سیدی به یاد دارم؛ تصویری که وارد دفتر شدم و او برای من در را باز کرد. درواقع انگار که از طریق او وارد آغوش سینما شدم. این موضوع در موفقیت من به عنوان بازیگر بسیار مهم و اثر گذار بود و اگر او با روی خوش و مهربان در درگاه قرار نگرفته بود، شاید این اتفاق هیچ‌گاه برای من رخ نمی‌داد. این موضوع نه یک اغراق، بلکه حاصل واقعیتی است که من همواره آن را ذهن دارم.

علی مصفا: سیدی در خلق لحظات با مهرجویی سهیم بود

در ادامه علی مصفا نیز در سخنانی گفت: میان امیر سیدی و مرحوم داریوش مهرجویی، رابطه‌ای خاص و از جنس مرید و مرادی وجود داشت. البته این شیفتگی در تمام افرادی که با مهرجویی کار کرده‌اند همواره بوده است، خاطرات همکاری با مهرجویی منحصر به فرد است.

وی تصریح کرد: در فیلم‌های «پری»، «لیلا»، «میکس»، «دختر دایی گمشده»، «آسمان محبوب» و «لامینور» که با مهرجویی همکاری کردم، امیر سیدی نیز حضور داشت. گویا او با خواسته‌های کارگردان و دیدگاه او یکی می‌شد و به نظر می‌رسد در خلق لحظات با مهرجویی سهیم بوده است.

آموختن در سینما بسیار سخت است

در ادامه مراسم علی مصفا، محمدرضا دلپاک، محمدمهدی عسگرپور، دانش اقباشاوی، محسن بابایی، حبیب اسماعیلی، علیاعلایی روی سن آمدند و از امیر سیدی تجلیل کردند.

امیر سیدی با حضور روی صحنه گفت: از خانم لیلا حاتمی و همچنین خاندان مصفا بسیار سپاسگزارم. باید اشاره کرد که خاندان مصفا نفش مهمی در تاریخ ادبیات ایران دارند و همانطور که می دانید سرچشمه سینما، به مقوله ادبیات بازمی‌گردد. در بدو ورود به سینما این قرعه به نام من افتاد تا در کنار مهرجویی قرار گیرم. پس از مدت‌ها فهمیدم که او فردی معمولی نیست زیرا با جملاتی صحبت می‌کرد که من معنای آن را نمی‌فهمیدم.

وی ادامه داد: مدت‌ها در فرهنگ لغات به دنبال معنای واژه‌های به کار برده شده توسط مهرجویی بودم تا خود را در گفتگوی با او سهیم کنم. من همیشه مهرجویی را با نام آقا صدا می‌کردم. او همیشه از من می‌خواست تا در مرحله مونتاژ در کنارش حضور داشته باشم تا سینما را بیاموزم.

این دستیار کارگردان پیشکسوت گفت: ورود به سینما شاید آسان باشد ولی آموختن این هنر بسیار مشکل است. به جوانان توصیه می‌کنم در بدو کار به هیچکس اعتماد نکنند.

محمد موفق، اصغر نعیمی، مصطفی احمدی و دانش اقباشاوی از روسای ادوار گذشته مختلف صنف برنامه ریزان و دستیاران کارگردان نیز در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم افرادی همچون منوچهر شاهسواری، علی مصفا، پژمان بازغی، حبیب رضایی، فریبا کوثری، علی دهکردی، ابوالحسن داوودی، ناصرغلامرضایی، محمدرضا دلپاک، مرتضی شایسته، محسن امیریوسفی، علیرضا حسینی، حبیب اسماعیلی، علی لقمانی، دانش اقباشاوی، حشمت آرمیده، حسن رضایی، علیرضا، سبزواری، بیژن حجازی، نصرت کریمی، محمد موفق، سعید جلیلی، مصطفی احمدی، ذبیح الله صمدی، هوشنگ قنواتی‌زاده، توماج نورایی، بهنام سلطانی، میثم زندی، امیر سلیمانی، ابراهیم شفیعی، امین هدایتی، نرجس ابراهیمی، رضا مسعودی، علی جناب، هادی علی پناه، حبیب قلی‌زاده، علی علایی، علیرضا مهران، علی اکبر هفت قلعه، محمدعلی حسین نژاد، محسن بابایی، محسن آقاخان، مریم بحرالعلومی، خسرو خان محمدی، علیرضا باقری، رضا عباسی، بهنود بخت طالع، رضا سخایی، هومن حسین نژاد،، علیرضا مهران، اصغر نعیمی، محمد بدرلو، آرمان رضایی، حسین ابراهیمی، منصور میرشکاری، محسن بهجت و حبیب قلی‌زاده حضور داشتند.