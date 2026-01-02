احمد محمودزاده رئیس مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی نگاه‌ها درباره ضعیف بودن مدارس دولتی و قوی‌تر شدن مدارس غیردولتی به دلیل دریافت شهریه، اظهار کرد: من این فضای دوقطبی کاذب را که این روزها در آموزش و پرورش کشور و عمدتاً در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود، قبول ندارم. همه ما مکلف هستیم دانش‌آموزانی را تربیت کنیم که برای آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مفید و اثرگذار باشند.

وی افزود: زمانی که دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل می‌شوند، هیچ‌کس از آن‌ها نمی‌پرسد که در مدرسه دولتی درس خوانده‌اند یا غیردولتی. آنچه اهمیت دارد، این است که این نیروی انسانی چگونه تربیت شده و تا چه اندازه متناسب با نیازهای کشور، متعهد به نظام و برخوردار از اخلاق اسلامی است.

رئیس مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر ضرورت اجرای اسناد بالادستی تصریح کرد: حساسیت و پیگیری ما این است که تربیت دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی دقیقاً بر اساس اسناد بالادستی، به‌ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، انجام شود. ما به دنبال دانش‌آموزی هستیم که متعهد به اخلاق اسلامی، معتقد، مسئولیت‌پذیر و آماده ورود به عرصه‌های ناشناخته علمی باشد.

محمودزاده با اشاره به موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی گفت: زمانی که پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های علمی به اهتزاز درمی‌آید، از آن دانش‌آموزان نمی‌پرسند که دولتی بوده‌اند یا غیردولتی یا از مدارس استعدادهای درخشان. همه این افتخارات برای ایران است و ما باید در این مسیر همسو، هم‌افزا و همگرا باشیم.

وی در ادامه نقش مدارس غیردولتی در عدالت آموزشی را مهم دانست و افزود: مدارس غیردولتی علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش و تربیت، باید نقش مؤثری در تحقق عدالت آموزشی ایفا کنند. این موضوع یکی از محورهای اصلی برنامه‌های ماست.

رئیس مدارس غیردولتی از تدوین طرحی جدید در این حوزه خبر داد و گفت: در حال طراحی و تدوین طرحی هستیم تا از ظرفیت مدارس توانمند، برخوردار از نیروی انسانی متخصص، امکانات آموزشی مناسب و روش‌های نوین تدریس برای کمک به مدارس مناطق دوردست، محروم و مرزی استفاده شود. هدف این است که دانش‌آموزان و معلمانی که از این امکانات بی‌بهره‌اند نیز بتوانند از آموزش‌های باکیفیت بهره‌مند شوند.

محمودزاده خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند هم به عدالت آموزشی کمک کند و هم موجب ارتقای جریان آموزش و تربیت و افزایش کیفیت آموزش و پرورش در کشور شود.

وی در پایان گفت: در صورت تحقق این همکاری میان مدارس دولتی و غیردولتی، می‌توانیم آینده‌ای سرافراز برای ایران اسلامی رقم بزنیم و نیروهای شایسته‌ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی تربیت کنیم.