به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی مدارس در همه مناطق کشور وجود دارد و هیچ دانش آموزی محروم از تحصیل نمی‌ماند؛ گفت: در دوره ابتدایی نزدیک به ۹۸ درصد دانش آموزان در مدرسه حضور پیدا می‌کند.

وی با اذعان به اینکه آماری از میزان تخلفات مدارس غیردولتی و بازگشت شهریه‌های اضافی به خانواده‌ها ندارد گفت: عدالت آموزشی فقط بحث شهریه یا اختلاف شهریه مدارس غیر دولتی و دولتی نیست. همه دانش آموزان باید دسترسی مناسب به منابع آموزشی با کیفیت داشته باشند. وجود مدارس غیردولتی کمک می‌کند تا مدارس دولتی هم رشد کند و دولت بتواند توجه و تمرکز خود را به مدارس مناطق کمتر برخوردار بیشتر معطوف کند.

محمودزاده افزود: همت دولت چهاردهم این است که مدارس دولتی تقویت شوند. موفقیت دانش آموزان در المپیادهای علمی بین المللی نشان از رشد کیفیت آموزشی دارد. امروز به ازای هر دانش آموز، نزدیک به ۲۲ میلیون تومان از سوی دولت هزینه می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که مدارس غیردولتی چگونه به عدالت آموزشی کمک می‌کنند؛ گفت: نزدیک به ۳۲ میلیون تومان امروز برای هر یک از دانش آموزان غیر دولتی هزینه می‌شود. حدود دو و نیم میلیون دانش آموز هم در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند. ضرب همین دو عدد حداقل میزان کمکی است که مدارس غیر دولتی به دولت می‌کنند تا عدالت آموزشی در سراسر کشور محقق شود. وجود مدرسه غیردولتی باعث می‌شود همین عدد از میزان بودجه‌ای که دولت باید برای کیفیت آموزشی همه دانش آموزان هزینه کند کاسته شود.

تعهد بانک‌ها برای تأمین نیازهای مدارس غیردولتی

محمودزاده با بیان اینکه ۱۷ دستگاه باید برای تحقق عدالت آموزشی به وزارت آموزش و پرورش کمک کنند گفت: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی از جمله این نهادها هستند. بانک‌های کشور موظف هستند با معرفی وزارت آموزش و پرورش از ۳۵ تا ۵۰ درصد نیازهای مادی مؤسسان مراکز غیردولتی جهت تهیه و توسعه فضاهای آموزشی و امکانات آموزشی به صورت قرض الحسنه تأمین کنند. این قانون است و اگر قانون اجرا شود ما می‌توانیم بیشتر به ثبت تحقق عدالت آموزشی برویم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: طبق قانون هر دانش آموز باید در طول یک سال تحصیلی یک بار به اردو برود. ۱۶ و نیم میلیون دانش آموز داریم که اگر هر کدام از آنها بخواهند یک بار در سال تحصیلی اردو برود نیازمند حجم عظیمی از منابع داریم که در بودجه وزارت آموزش و پرورش چنین عددی دیده نشده است.

محمودزاده خاطر نشان کرد: معلمان مدرسه موظف به تدریس ۴۴ ساعت در هفته بودند و خوشبختانه این عدد به ۳۰ ساعت در هفته رسید. امسال تفاهم‌نامه‌ای هم با سازمان بیمه تأمین اجتماعی داشتیم که بیمه معلمان به ازای ۳۰ ساعت در هفته تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. اگر معلم ۱۵ ساعت در هفته تدریس کند ۱۵ ساعت یا همان پانزده روز در ماه بیمه شود. در حال حاضر مشغول بررسی و کنترل این مسئله هستیم که مدیران مدارس معلمان خود را بر اساس ساعت موظفیشان به درستی بیمه کنند.