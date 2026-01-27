به گزارش خبرگزاری مهر، الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با اشاره به تداوم رشد کمی و کیفی طرح «همیار سمپاد» در سال تحصیلی ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۵، این طرح را یکی از جلوههای عملی تحقق عدالت آموزشی و تربیتی در کشور دانست.
وی با بیان اینکه «همیار سمپاد» با رویکردی دانشآموز محور و داوطلبانه طراحی شده است، گفت: این طرح با هدف ارائه خدمات آموزشی و تربیتی رایگان به دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار و در عین حال، تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشآموزان سمپادی اجرا میشود.
یاوری با مقایسه آمار سهماهه نخست سال تحصیلی جاری با سال گذشته، افزود: در پاییز سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، بیش از ۴۹ هزار دانشآموز از خدمات طرح همیار سمپاد بهرهمند شدهاند؛ این در حالی است که کل آمار بهرهمندان در سال تحصیلی گذشته حدود ۲۵ هزار نفر بوده که نشاندهنده رشدی قابل توجه در دامنه اثرگذاری این طرح است.
رئیس سازمان سمپاد با اشاره به گستره ملی اجرای این برنامه، تصریح کرد: در ماههای اخیر، تعداد قابل توجهی از مدارس سمپاد به عنوان ارائهدهنده خدمت و صدها مدرسه دولتی در مناطق مختلف کشور به عنوان دریافتکننده، در این مشارکت آموزشی فعال بودهاند.
یاوری گفت: خدمات ارائهشده شامل کلاسهای حضوری و برخط، تولید محتوای آموزشی، اردوهای جهادی آموزشی، مشاوره تحصیلی، استفاده از ظرفیت آزمایشگاهها و کتابخانهها و دیگر فعالیتهای کیفی بوده است.
وی در پایان با تأکید بر ابعاد تربیتی طرح همیار سمپاد، خاطرنشان کرد: این طرح صرفاً یک برنامه آموزشی نیست، بلکه حرکتی هدفمند برای نهادینهسازی روحیه مشارکت، مسئولیتپذیری و کنشگری اجتماعی در میان استعدادهای درخشان است و تداوم و توسعه آن از اولویتهای اصلی سازمان در سال تحصیلی جاری به شمار میرود.
نظر شما