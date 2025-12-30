به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، جلسه فوقالعاده شورای دانشگاه تهران، صبح روز سهشنبه ۹ دی ماه با حضور رئیس و اعضای شورای دانشگاه در تالار امیرکبیر برگزار شد. محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در این جلسه ضمن تشریح جزئیات طرح سرآمدان علمی، به وضعیت خوابگاهها و دانشجویان سنواتی، سیاستهای جدید در پذیرش تحصیلات تکمیلی پرداخت و بر ضرورت تصمیمگیریهای سخت اما اصلاحگرانه برای حفظ کیفیت آموزش و شأن دانشگاه تهران تأکید کرد.
امید گفت: دانشگاه تهران بر اساس ارزیابی برترینهای علمی سال ۲۰۲۴، بهعنوان دانشگاه سرآمد علمی معرفی شد. این ارزیابی و انتخاب، توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد ملی علم ایران انجام شده و دانشگاهها نقشی در تعیین معیارهای آن نداشتند و بنابراین یک انتخاب بدون دخالت دانشگاهها بوده است.
رئیس دانشگاه تهران افزود: در بخش نخست این رویداد ملّی، به هر یک از دانشگاههای منتخب اعتباری برای خرید تجهیزات اختصاص داده شد که سهم دانشگاه تهران مبلغ ۱۰ میلیارد تومان بود. در بخش دوم، به ۱۰۰ نفر از استادان دانشگاه براساس بالاترین شاخص H-index پنج سال اخیر در اسکوپوس، گرنتهایی اعطا شد. این فرآیند فاقد آئیننامه مدون از پیش تعیینشده بود، اما دانشگاه با نگاه حمایتی آن را پذیرفت. نفرات اول تا دهم هر کدام یک میلیارد تومان، نفرات یازدهم تا بیستم ۹۰۰ میلیون تومان و به همین ترتیب تا دهکهای بعدی گرنت دریافت کردند.
رئیس دانشگاه تهران ترکیب نهایی منتخبان این فهرست را چنین اعلام کرد: ۴۵ نفر از حوزه فنی، ۱۶ نفر از علوم پایه، ۱۲ نفر از کشاورزی و منابع طبیعی، ۹ نفر از علوم و فنون، ۳ نفر از مدیریت، ۳ نفر از دامپزشکی، ۳ نفر از محیطزیست، ۳ نفر از IBB و ۷ نفر از حوزه علوم اجتماعی و رفتاری.
امید در ادامه گفت: ۷۲ نفر دیگر نیز بهصورت مستقل از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری بهعنوان سرآمد علمی شناسایی و حمایت شدهاند. امسال فرصت دانشگاه برای انتخاب و کمک در انتخاب محدود بود، اما برای سال آینده، معیارها باید از پیش و بهصورت شفاف اعلام شود و صرفاً به یک شاخص محدود نباشد.
وجود دانشجوی کارشناسی ارشد سال ششم یا دکتری سال دهم یک عادت غلط است
رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به وضعیت دانشجویان سنواتی پرداخت و گفت: دانشگاه تهران با انباشت دانشجویانی مواجه است که در سال ششم، هفتم یا حتی دهم تحصیل خود را میگذرانند. این وضعیت فشار سنگینی بر آموزش و خوابگاهها وارد کرده و منصفانه نیست. البته کاملاً قبول داریم که شرایط برخی خوابگاهها شایسته این دانشجویان، که برترینهای کشور هستند، نیست. به همین دلیل از معاون آموزشی دانشگاه خواسته شد در اعلام ظرفیت سال آینده، به تعداد دانشجویان سنواتی هر دانشکده توجه شود؛ به این معنا که اگر دانشکدهای ۱۰۰ دانشجوی سنواتی دارد، ظرفیت پذیرش آن کاهش یابد. اگر سال آینده برخی اساتید با کمبود دانشجوی تحصیلات تکمیلی مواجه شدند، علت آن همین تصمیم اصلاحی است.
امید با تأکید بر نقش اساتید گفت: وجود دانشجوی کارشناسی ارشد سال ششم یا دکتری سال دهم، نه به نفع دانشجوست و نه آموزش. این یک عادت غلط است که باید اصلاح شود. تعللهای طولانیمدت باید با تصمیمهای جدی آموزشی مواجه شود؛ همانگونه که در دانشگاههای معتبر دنیا مرسوم است.
اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو در حوزه خوابگاه
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: امسال ۵۰ میلیارد تومان برای ایجاد ۳۲۰ تخت جدید خوابگاهی ویژه دانشجویان دختر هزینه شد، اما این اقدامات کافی نیست. کاهش ظرفیت پذیرش، توقف نوبت دوم و برنامهریزی برای بازسازی خوابگاهها در تابستان آینده از جمله راهکارهای پیشبینیشده است و سال آینده انشاالله یک خوابگاه جدید هم وارد بهرهبرداری خواهد شد که تا حدی مشکلات را مرتفع میکند.
تعیین شعار بلندمدت دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه تهران به موضوع برنامه چهارم دانشگاه اشاره کرد و گفت: براساس اهدافی که در برنامه دانشگاه ذکر شده، یک بررسی کردیم. شعار دانشگاههای معتبر جهان معمولاً ثابت و بلندمدت است و تغییرات عمدتاً در چشماندازها رخ میدهد. برهمین اساس، مقرر شد فراخوانی برای دریافت پیشنهادهای اساتید درباره شعار دانشگاه منتشر شود. شعار نهایی باید کوتاه، معنادار و بازتابدهنده افق بلندمدت دانشگاه تهران باشد.
رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بررسی آئیننامه جدید پردیسهای دانشگاه تهران، گفت: براساس ضوابط، اصل کلاس در پردیسها حضوری است، اما با توجه به شرایط، معاونت آموزشی میتواند تا سقف ۳۰ درصد کلاسها را مجازی تعیین کند. این اختیار اعمال انعطاف در موارد خاص، با ارائه دلایل توجیهی، در نظر گرفته شده و تصمیمگیری نهایی در این موارد براساس آن انجام خواهد شد.
امید با بیان اینکه هدف این آئیننامه صرفاً محدودسازی نیست، افزود: هدف اصلی، حرکت به سمت کیفیتبخشی، نظمبخشی و تضمین کیفیت آموزشی است؛ اما در این مقطع، انعطافپذیری برای برخی شرایط ضروری است و این موضوع در متن آئیننامه لحاظ شده است.
عزم دانشگاه بر کوچکسازی ستاد دانشگاه
امید در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سیاست جدّی کوچکسازی ستاد دانشگاه تهران اظهار کرد: اخیراً، چهار اداره کل ستادی منحل شده و تصمیم به ادغام یک اداره کل دیگر نیز اتخاذ شده است. هدف این است که سهم ستاد دانشگاه از نیروی انسانی که اکنون بیش از ۳۲ درصد است، به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد. این تصمیم بسیار جدّی است و با همین جدیت نیز دنبال میشود تا ستاد دانشگاه کوچکتر و چابکتر شود.
ساماندهی حوزههای فرهنگی و دانشجویی
امید در پایان با اشاره به تغییرات ساختاری در حوزههای فرهنگی و دانشجویی و ادغام دو معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گفت: اهمیت هر دو حوزه برای همه روشن است و این جابهجاییها به بحث کلان موضوع و با هدف بهینهسازی، استفاده بهتر از ظرفیتها و ساماندهی ستاد انجام شده است. این تغییرات نیز در راستای کوچکسازی ستاد و تقویت فعالیتهای فرهنگی دانشجویان خواهد بود و انشاالله با این همافزایی، اثرات آن به زودی مشاهده خواهد شد.
برگزاری امتحانات به دلیل اعلام تعطیلیها
رئیس دانشگاه تهران همچنین درباره برگزاری امتحانات گفت: با وجود اعلام تعطیلیها، در جلسهای با حضور استاندار تهران و وزیر محترم علوم، توافق شد که امتحانات دانشگاه تهران حتی در ایام تعطیل برگزار شود. این استثنا پذیرفته شده و هماهنگیهای لازم انجام خواهد شد.
در پایان این جلسه، مراسم تودیع روحاله نصرتی و معارفه سید حسین گلدانساز به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در ادامه، اعضای شورا به بررسی و تبادلنظر پیرامون آئیننامه جدید ساماندهی پردیسهای دانشگاه پرداختند که پس از طرح و دیدگاهها و پیشنهادهای اعضا، به تصویب رسید.
در این جلسه، آقایان و خانمها: محمود کمرهای، معاون آموزشی دانشگاه تهران؛ الهام امینزاده، معاون بین الملل دانشگاه تهران؛ علی مقاری، معاون برنامهریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران؛ علی حسین رضایان قیه باشی، معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران؛ سیدحسین حسینی، عضو حقیقی شورای دانشگاه تهران؛ علی اکبر موسوی موحدی، رئیس مرکزتحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک؛ طاهر روشندل اربطانی، رئیس دانشکدگان مدیریت؛ رضا عامری، رئیس دانشکدگان علوم؛ حامد مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا؛ محمدرضا حاتمی، رئیس مؤسسه ژئوفیزیک؛ ابراهیم خدایی، رئیس پردیس بین المللی کیش و مشاور رئیس دانشگاه در امور مرتبط با مناطق آزاد حوزه خلیج فارس؛ زهرا امام جمعه، رئیس پردیس بینالمللی ارس؛ سیدسعید محتسبی، رئیس پردیس البرز؛ و رضا پورحسین، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به طرح نظرات و دیدگاههای خود پیرامون مسائل مختلف دانشگاه پرداختند.
