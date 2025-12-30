به گزارش خبرگزاری مهر، با توجخ به بارش قابل‌توجه برف در چند روز اخیر و طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی در خصوص افت شدید دما و ایجاد یخبندان و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی و جلوگیری از قطعی گاز به‌ویژه در بخش خانگی؛ بدین وسیله پیرو اطلاعیه‌های قبلی بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، کلیه ادارات، دانشگاه‌ها و اماکن ورزشی به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.

ضروری است مدیران ادارات و مدارس در راستای مدیریت مصرف انرژی، نسبت به حداقل رساندن مصارف وسایل گرمایشی محل کار و مدارس اهتمام ویژه داشته باشند.

از هم‌استانی‌های عزیز نیز درخواست می‌شود از هرگونه تردد غیرضروری در محورهای مواصلاتی استان پرهیز نموده و جهت تقویت خدمت‌رسانی در توزیع انرژی، در مدیریت مصرف گاز و برق حداکثر همکاری را داشته باشند.

یادآور می‌شود آزمون نهایی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی در ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.