به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سیداحمدرضا خضری، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نخستین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های منطقه غرب کشور، دانشگاه‌ها را بازوی علمی و مشورتی توانمند وزارت علوم و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در مواجهه با مسائل پیچیده ملی و منطقه‌ای دانست.

وی که به‌صورت مجازی در این اجلاس حضور یافته بود، برگزاری گردهمایی‌های منطقه‌ای دانشگاهی را اقدامی ارزشمند در مسیر پویایی و بالندگی نظام آموزش عالی کشور ارزیابی کرد و گفت: این نشست‌ها می‌توانند با هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها، به تولید راهکارهای کاربردی برای حل چالش‌های کشور منجر شوند.

مشاور وزیر علوم با اشاره به سابقه حدود شش سال و نیم دبیری «اجلاس رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور» که متشکل از ۱۳ دانشگاه سطح یک است و اخیراً گسترش یافته، تأکید کرد: این نوع اجلاس‌ها ماهیتی مکمل دارند و موازی با ساختارهای رسمی مانند وزارت علوم عمل نمی‌کنند، بلکه نقش مشورتی و پشتیبان علمی ایفا می‌کنند.

خضری با اشاره به تجربه‌های موفق این اجلاس‌ها در مدیریت و بررسی بحران‌هایی همچون سیلاب‌ها، زلزله کرمانشاه، حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو و همچنین بازنگری در آئین‌نامه‌ها و سیاست‌های بودجه‌ریزی، ظرفیت دانشگاه‌ها را در ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی بی‌بدیل توصیف کرد.

وی در ادامه، برای تضمین اثربخشی و تداوم اجلاس رؤسای دانشگاه‌های منطقه غرب کشور، پیشنهادهایی راهبردی ارائه داد که از جمله آن‌ها می‌توان به استقرار دبیرخانه دائمی در یکی از دانشگاه‌های عضو برای پیگیری مصوبات و هماهنگی جلسات، تعیین رئیس افتخاری و دبیر اجلاس، تمرکز بر شناسایی و حل مسائل مشترک منطقه‌ای و ملی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی منطقه‌محور با دانشگاه‌های کشورهای همسایه و مدیریت بهینه منابع بدون ایجاد تشکیلات زائد اشاره کرد.

مشاور وزیر علوم همچنین بر لزوم تعامل سازنده و هماهنگ این اجلاس با سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد و گفت: مصوبات و فعالیت‌های این نشست‌ها باید در چارچوب رویکردهای کلان و با نگاه مشورتی دنبال شود.

گفتنی است نخستین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های منطقه غرب کشور، روز دوشنبه نهم دی‌ماه، با حضور رؤسای ۹ دانشگاه از جمله دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه ایلام، دانشگاه کردستان، دانشگاه ملایر، دانشگاه آیت‌الله بروجردی و دانشگاه لرستان به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد. در این اجلاس، موضوعاتی نظیر بودجه دانشگاه‌ها، ساماندهی دانشجویان بین‌المللی، وضعیت مالی و جایگاه اعضای هیئت علمی، ساماندهی رشته‌های دانشگاهی متناسب با شرایط جغرافیایی منطقه و راه‌اندازی کنسرسیوم دانشگاه‌های زاگرس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.