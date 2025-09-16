به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، نشست شورای عمومی دانشگاه تهران امروز ۲۵ شهریور ماه با حضور حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران و رؤسای واحدهای دانشگاه در سالن شهید سلیمانی برگزار شد.
پیشنهاد استقلالِ دانشگاهها با طرحی ویژه در دانشگاه تهران پیگیری میشود
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران دانشگاه، با تأکید بر اهمیت دغدغههای دانشجویان گفت: دانشجویان در اندیشه حل مشکلات، ساخت آینده، تأمین اشتغال و هموار کردن مسیر پیشرفت علمی هستند. ما میتوانیم با اتکاء به نیروی انسانی، رشد و پیشرفت را برای کشور به ارمغان آوریم.
وزیر علوم بر نقش مؤثر ارتباطات دانشگاهی تأکید کرد و افزود: رؤسای دانشکدهها باید ارتباط بیشتری با استادان مؤثر برقرار کنند تا با همدلی و همراهی، مشکلات را برطرف کرده و در مواقع ضروری به یاری دانشگاه بشتابند.
وی توسعه ایران را وابسته به توسعه علمی دانست و تصریح کرد: توسعه علمی از دانشگاه آغاز میشود. ملت ایران از مشروطه به این طرف، همواره در جستجوی تحول و توسعه بودهاند و امروز به این نتیجه رسیدهاند که مسیر توسعه از راه علم میگذرد.
برای مدیریت کشور تنها وجود حکمران عالم کافی نیست، بلکه باید حکمرانی علمی وجود داشته باشد
سیمایی صراف با تأکید بر ضرورت تصمیمگیریهای علمی گفت: برای مدیریت کشور تنها وجود حکمران عالم کافی نیست، بلکه باید حکمرانی علمی وجود داشته باشد و تصمیمات بر اساس علم و دانش گرفته شود، نه بر اساس سلیقه یا شهود.
وی مسئولیت اجتماعی را یکی از اصلیترین شاخصهای ارزیابی دانشگاههای برتر جهان دانست و افزود: نقشی که دانشگاهها در حل مسائل کشور ایفا میکنند، از اهمیت بالایی برخوردار است مثلا در موضوع آب، دولت و شخص رئیس جمهور، بررسی این مشکل ملّی را به دانشگاه تهران سپردند و در یک فرصت سه ماهه این طرح در حال انجام است. این نشانه نقشی است که دانشگاه میتواند در رفع مشکلات ملّی داشته باشد و شخص رئیس جمهور هم به طور جدی به این جایگاه اعتقاد دارند.
وزیر علوم بر لزوم خلاقیت دانشگاهها در مواجهه با تحولات جدید تأکید کرد و گفت:جهان در آستانه تحولات عظیم فناوری قرار دارد و دانشگاههای ما باید همگام با این تحولات گام بردارند و ارتقاء یابند.
وی از محول شدن ارائه طرحی با موضوع استقلال دانشگاهها به دانشگاه تهران خبر داد و اظهار کرد: هدفگذاری وزارت علوم ارتقای رتبه بینالمللی دانشگاهها است و امیدواریم این موضوع که بار سنگینی را از دوش دانشگاهها برمیدارد، با این طرح آغاز شود.
پاداش ویژه به فعالیتهای برجسته پژوهشی
امید، رئیس دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: تصمیمگیریهای اخیر دانشگاه با حضور رؤسای دانشکدهها و دانشکدگان در شورای عمومی انجام میشود. این شورا فرصتی برای همفکری، ارائه گزارش و شنیدن دیدگاههای مجموعه صاحبنظران دانشگاه است.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به وضعیت پایان و آغاز سال تحصیلی امسال، شرایط سال جاری دانشگاه را متفاوت توصیف کرد و افزود: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همزمان با شروع امتحانات، دانشگاه و خوابگاهها تعطیل شدند و حدود ۱۲ هزار دانشجو ناچار به ترک خوابگاهها شدند. در نتیجه، امکان تخلیه اتاقهای دانشجویان و اجرای تعمیرات تابستانی فراهم نشد.
سال تحصیلی جدید ۲۹ شهریور آغاز میشود
وی زمان آغاز سال تحصیلی جدید را ۲۹ شهریور ماه اعلام کرد و گفت: فرصت دفاع از پایاننامهها تا ۱۲ مهر تعیین شده است و در شرایط خاص تا ۲۶ مهر تمدید میشود. برای ورودیهای جدید نیز آغاز کلاسها از ۲۶ مهر خواهد بود.
امید با تأکید بر اینکه هزینههای رفاهی برای دانشگاه به شدت افزایش یافته است، افزود: اساتید به دلیل مشکلاتی که در حوزه ارائه خدمات دانشجویی وجود دارد، کمک کنند دانشجویان بتوانند در موعد مقرر فارغالتحصیل شوند؛ چرا که فارغالتحصیلی آنان باعث آزاد شدن امکانات برای دانشجویان جدید میشود».
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سنواتی، فشار زیادی بر خوابگاهها و امکانات رفاهی وارد کرده است، ادامه داد: با وجود ایجاد ظرفیتهای جدید خوابگاهی و افزایش تعداد نفرات در اتاقها، پاسخگوی نیاز همه متقاضیان نیستیم؛ به همین دلیل اعطای خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم و افزایش سنواتی لغو شد که البته حواشیای هم دارد، ولی ناگزیر به رعایت مقررات هستیم.
وی همچنین از برنامه دانشگاه برای ساماندهی واحدهای داخلی خبر داد و گفت: با جدیت به دنبال کوچکسازی ستاد دانشگاه هستیم و به این منظور کارگروهی تشکیل شده است. مؤسساتی را نیز که در سه سال گذشته عملکرد مطلوبی نداشتند، مورد بازنگری قرار میدهیم و حذف برخی پردیسها و لغو مجوز ایجاد شعبات جدید نیز در راستای کیفی سازی دانشگاه است. ما در ستاد دانشگاه خیلی توسعه داشتهایم، هم ساختاری و هم نیروی انسانی و این باید اصلاح شود. در کوچکسازی ستاد و واحدها، به این موضوع توجه داریم که همه کارکنان و استادان که به سن قانونی بازنشستگی میرسند، رأس زمان مقرر بازنشسته شوند و این خود میتواند کمکی به کوچکسازی دانشگاه در حوزه نیروی انسانی باشد. در مورد واحدهای اقماری هم، اگر چه دریافت شهریه، برخی از مشکلات مالی دانشگاه را برطرف میکند، امّا چون ممکن است روند مخالف کیفی سازی را تضعیف کند، آنها را تعطیل میکنیم.
اعتبار ویژه برای تحقیقات مشترک بین دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران
امید همکاری مشترک دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران را یکی از برنامههای کلان دانشگاه عنوان کرد و افزود: دبیرخانه مشترک و صندوق حمایتی مشترک میان دو دانشگاه شکل گرفته است تا به کارهای مشترک اساتید دو دانشگاه، اعتبار ویژهای اختصاص مییابد و امیدواریم با انتشار مقالات مشترک، جایگاه بینالمللی هر دو دانشگاه ارتقاء یابد.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه به دنبال تأسیس برج فناوری مسترک با دانشگاه علوم پزشکی هستیم، تا زمینه فعالیت مشترک واحدهای بین رشتهای در دو دانشگاه هموار شود، اظهار کرد: یکی از طرحهای در حال بررسی دانشگاه، تبدیل یارانههای مواد غذایی دانشجویی به تسهیلات است که در این راستا با سازمان برنامه و بودجه نیز هماهنگیهای لازم انجام گرفته است و در سطح وزارت علوم هم در حال پیگیری هستیم تا این کار مهم انجام شود.
پاداش قابل توجه برای انتشار مقاله در نشریه نیچر
امید با بیان اینکه در جلسه اخیر هیئت رئیسه دانشگاه برای ارتقای جایگاه دانشگاه تصمیماتی مهم گرفته شد، گفت: برای انتشار مقالات در سایت نیچر، مبالغ قابل ملاحظهای پاداش پیشبینی شد و برنامههایی را نیز برای ارتقای بیشتر دانشگاه پیشبینی کردیم و امیدواریم مجموعه این فعالیتها، باعث شود که فعالیتهای بینالمللی و فناورانه دانشگاه ارتقا یابد.
وی ادامه داد: بررسیهای لازم مقدماتی پیرامون طرح پیشنهادی خوداتکایی و خودگردانی دانشگاه صورت گرفته و مقدمات طرح آماده شده است. دولت از طرح استقلال دانشگاهها استقبال میکند و با اجرای این طرح، امیدواریم بتوانیم افزایش کیفیت را در همه بخشهای دانشگاه داشته باشیم.
امید همچنین با اشاره به احیاء و برگزاری منظم نشستهای اجلاس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور گفت: با مصوبه وزارت علوم، تعداد دانشگاههای سطح یک از سیزده به پانزده دانشگاه افزایش یافت و دانشگاه باهنر کرمان و دانشگاه چمران اهواز نیز به این فهرست اضافه شدند. این اجلاس هم ظرفیت مهمی برای کمک به دولت و هم جامعه است.
در این نشست، از اعضای شورا، رحمتاله ستوده قره باغ، شیری، علی معینی، مجید صنایع پسند، رضوی، قلیپور، جلوخانی، سیدحسین حسینی، مهدی قاسمیه، محمدرضایی، محمدی زاده، صدیق دامغانی، روحاله نصرتی، علی حسین رضایان، مجید مرادی، محمود کمرهای، علی مقاری، استادانی بودند که به طرح دیدگاهها و نظرات خود پیرامون مسائل آموزش عالی و دانشگاه تهران پرداختند.
