استفاده از ظرفیت سازمان بحران در عملیات پاسخ به بحران تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: این جلسه در پی یکی از مصوبات مهم ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران و با هدف طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از منابع و امکانات مدیریت بحران برگزار شد.

وی افزود: با هدف اجرایی‌سازی بند ۲۲ مصوبات این ستاد و طراحی و استقرار سامانه پشتیبانی منابع و تجهیزات مدیریت بحران شهر تهران، جلسه‌ای تخصصی با محوریت طراحی و استقرار سامانه مدیریت منابع و تجهیزات تشکیل شد.

معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: این نشست به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار تهران و با حضور نمایندگان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اداره‌کل فناوری و ارتباطات استان تهران، شرکت مخابرات تهران، سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری تهران و همچنین اپراتورهای تلفن همراه در محل فرمانداری تهران برگزار شد.

وی با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این جلسه تصریح کرد: نحوه گردآوری اطلاعات تجهیزات و منابع سازمان‌های ذی‌مدخل در مدیریت بحران، ضرورت تأمین امنیت بالای سامانه در برابر تهدیدات سایبری و چگونگی طراحی و استقرار سامانه، از جمله موضوعات مهمی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد راهکارهای پیشنهادی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شود.

مرادی روزبهانی در پایان با اشاره به مصوبه ستاد گفت: بر اساس این مصوبه، به‌منظور احصای توان عملیاتی شهر تهران در پاسخ به حوادث، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با حمایت همه‌جانبه وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور و با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، موظف به شناسایی و ارزیابی ظرفیت‌ها، تجهیزات و توانمندی‌های دستگاه‌های دخیل در مدیریت بحران شهر تهران، اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد شده است تا بانک اطلاعاتی روزآمد و قابل اتکا برای تصمیم‌گیری در شرایط بحران تهیه و به ستاد ارائه شود.