۹ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

استفاده از ظرفیت سازمان بحران در عملیات پاسخ به بحران تهران

معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از برگزاری جلسه‌ای در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این سازمان در عملیات پاسخ به بحران کلانشهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: این جلسه در پی یکی از مصوبات مهم ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران و با هدف طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از منابع و امکانات مدیریت بحران برگزار شد.

وی افزود: با هدف اجرایی‌سازی بند ۲۲ مصوبات این ستاد و طراحی و استقرار سامانه پشتیبانی منابع و تجهیزات مدیریت بحران شهر تهران، جلسه‌ای تخصصی با محوریت طراحی و استقرار سامانه مدیریت منابع و تجهیزات تشکیل شد.

معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: این نشست به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار تهران و با حضور نمایندگان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اداره‌کل فناوری و ارتباطات استان تهران، شرکت مخابرات تهران، سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری تهران و همچنین اپراتورهای تلفن همراه در محل فرمانداری تهران برگزار شد.

وی با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این جلسه تصریح کرد: نحوه گردآوری اطلاعات تجهیزات و منابع سازمان‌های ذی‌مدخل در مدیریت بحران، ضرورت تأمین امنیت بالای سامانه در برابر تهدیدات سایبری و چگونگی طراحی و استقرار سامانه، از جمله موضوعات مهمی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد راهکارهای پیشنهادی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شود.

مرادی روزبهانی در پایان با اشاره به مصوبه ستاد گفت: بر اساس این مصوبه، به‌منظور احصای توان عملیاتی شهر تهران در پاسخ به حوادث، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با حمایت همه‌جانبه وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور و با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، موظف به شناسایی و ارزیابی ظرفیت‌ها، تجهیزات و توانمندی‌های دستگاه‌های دخیل در مدیریت بحران شهر تهران، اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد شده است تا بانک اطلاعاتی روزآمد و قابل اتکا برای تصمیم‌گیری در شرایط بحران تهیه و به ستاد ارائه شود.

