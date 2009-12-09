ساختمان ستاد مدیریت بحران شهر تهران بزودی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، این مرکز که در خاورمیانه بی‌نظیر است، با 2 هزار و 500 متر مربع زیربنا در سه طبقه شامل زیرزمین، همکف و طبقه اول ساخته شده است.

در این ساختمان بخش‌هایی چون اتاق فرماندهی حادثه، اتاق کارشناسان عملیاتی، فضای استقرار سامانه (سیستم‌)‌های الکترونیکی، مخابراتی، ماهواره‌ای،‌ رایانه‌ای و فضای مناسب برای استراحت، انبار لوازم و تجهیزات مور نیاز وجود دارد.

ساختمان مرکز فرماندهی و ستاد مدیریت بحران شهر تهران توان رویارویی با بزرگترین زمین ‌لرزه‌های احتمالی در حوزه زمین‌ شناختی محل احداث خود را دارد تا از بهترین کارکرد هنگام روی‌دادن زلزله برخوردار باشد.

با بهره ‌برداری از این مرکز، امکان فعال‌سازی سریع سامانه مدیریت حادثه فراهم شده است تا در صورت روی‌دادن حوادث طبیعی بحران‌زا نظیر زمین‌لرزه، این مرکز، کنترل و مدیریت بحران را در دست گیرد و از بروز عملیات اشتباه، دوباره‌کاری، اختلال و تراکم نیروهای حاضر در صحنه، هدر رفتن انرژی و توان عملیاتی جلوگیری کند.

ساختمان مرکز فرماندهی و ستاد مدیریت بحران شهر تهران که کارهای مربوط به طراحی و اجرای آن از سال 1385 آغاز شده، به زودی افتتاح می‌شود.