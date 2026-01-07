به گزارش خبرنگار مهر، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، برای اولین‌بار حق اشتراک پایگاه‌های علمی بین‌المللی ردیف بودجه مستقل در نظر گرفته شد.

این ردیف بودجه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای حق اشتراک پایگاه‌های علمی بین‌المللی به وزارت علوم اختصاص داده است.

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵، مجدد برای حق اشتراک پایگاه‌های علمی ردیف بودجه در نظر گرفته شده است. با این تفاوت که برای اولین‌بار برای وزارت بهداشت نیز ردیف بودجه جداگانه‌ای به این منظور در نظر گرفته شده است.

در لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۵، این رقم برای وزارت علوم ۸۵۰ میلیارد تومان (۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جدید) و برای وزارت بهداشت ۶۰۰ میلیارد تومان (۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جدید) پیش‌بینی شده است.

به گزارش مهر، دسترسی دانشگاهیان به پایگاه‌های علمی بین‌المللی به علت بدهی انباشته به مدت حدود ۵ سال قطع بود. تا اینکه بخشی از ۱۰۰ میلیون یورویی که در سال ۱۴۰۲ از صندوق توسعه علمی برای تجهیز آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های پژوهشی اختصاص یافته بود، برای پرداخت بدهی به پایگاه‌های علمی استفاده شد. از مرداد ۱۴۰۳ دسترسی دانشگاه‌های وزارت علوم به این پایگاه‌ها فراهم شده است و سال گذشته نیز ردیف بودجه جداگانه در قانون برای این منظور اختصاص داده شد.

ولی دانشگاه‌های علوم پزشکی کماکان به پایگاه‌های علمی بین‌المللی دسترسی ندارند و از روش‌های غیرمعمول برای دسترسی به منابع علمی استفاده می‌کنند.

شاهین آخوندزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد زمان فراهم شدن دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی به پایگاه‌های علمی بین‌المللی گفت: ما درخواست خود برای این موضوع را در بانک ثبت کرده‌ایم، به محض این‌که تخصیص ارز برای این منظور صورت گیرد، دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز به پایگاه‌ها علمی فراهم می‌شود. امیدواریم تا پایان سال این ارز در اختیار ما قرار گیرد.

وی در مورد زمان اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی به این پایگاه‌ها گفت: امیدواریم سال آینده دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی به پایگاه‌های علمی فراهم شود.