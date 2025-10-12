به گزارش خبرنگار مهر، مرداد ماه سال گذشته بود که پس از سالها بدهی انباشته، اشتراک یکساله پایگاه اسکوپوس برای دانشگاهها خریداری شد و بعد از ۵ سال اساتید و دانشجویان توانستند به صورت رسمی به این پایگاه دسترسی داشته باشند. با این وجود در روزهای گذشته دسترسی به این پایگاه استنادی در دانشگاهها مجدد قطع شده است.
محمد حسنزاده؛ رئیس پژوهشگاه ایراندک و رئیس شورای تامین منابع علمی درباره قطع شدن دسترسی پژوهشگران به «الزویر» و پایگاههای زیرمجموعه آن شامل «اسکوپوس» و «ساینس دایرکت» گفت: مرداد ماه سال گذشته به مدت دو ماه دسترسی آزمایشی دانشگاهها به پایگاه اسکوپوس فراهم شد و در مهر ماه نیز به صورت رسمی اشتراک یکساله آغاز شد. در روزهای اخیر به دلیل به پایان رسیدن مدت زمان اشتراک یکساله، دسترسی دانشگاهها قطع شد.
وی در مورد تمدید اشتراک سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: برای تمدید قرارداد نیاز به پرداخت حق اشتراک سال گذشته و امضای قرارداد جدید بود؛ اما به دلیل فرآیندهای تخصیص ارز در بانک مرکزی و تأیید اعتبار در سازمان برنامه و بودجه، این مراحل به موقع انجام نشد.
رئیس شورای تامین منابع علمی با اشاره به مشکل تخصیص ارز گفت: در حال حاضر در تخصیص ارز مشکل وجود دارد و بانک مرکزی قول مساعدت داده است. با وجود اینکه بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی داشته ولی با توجه به اینکه ما اشتراک سال قبل را پرداخت نکردهایم؛ باید به زودی تسویه کنیم.
وی در مورد اینکه چرا با وجود اینکه در بودجه سال جاری مبلغی برای تامین حق اشتراک نشریات در نظر گرفته شده ولی مبلغ آن تخصیص پیدا نکرده است، گفت: بودجه امسال را هنوز دریافت نکردهایم؛ این مبلغ مربوط به سال قبل است که با مشقت دریافت کرده بودیم و تا الان پیگیر تخصیص ارز آن هستیم.
رئیس ایرانداک با اعلام خبر اتصال مجدد دسترسی دانشگاههای وزارت علوم به اسکوپوس گفت: با تلاش فراوان دسترسی مجدد به الزویر و زیرمجموعههای آن شامل اسکوپوس و ساینس دایرکت از امروز (بیستم مهرماه) برای دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وصل شده است.
