پیام کتبی پوتین برای ملک سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پیام مکتوبی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دریافت کرد.

وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که ولید الخریجی، معاون وزیر خارجه عربستان در دیدار سرگئی کوزلوف سفیر روسیه در ریاض، این پیام را که مربوط به روابط دوجانبه است، تحویل گرفت.

در این دیدار درباره همکاری دو کشور و تحولات منطقه و جهان و تلاش های جاری در خصوص آنها رایزنی صورت گرفت.

در ژوئیه گذشته فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان به مسکو سفر و با مقامات ارشد این کشور درباره روابط دو جانبه و شماری از پرونده های منطقه ای و بین المللی گفتگو کرده بود.