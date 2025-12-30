  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹

پیام کتبی پوتین برای ملک سلمان

پیام کتبی پوتین برای ملک سلمان

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پیام مکتوبی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پیام مکتوبی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دریافت کرد.

وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که ولید الخریجی، معاون وزیر خارجه عربستان در دیدار سرگئی کوزلوف سفیر روسیه در ریاض، این پیام را که مربوط به روابط دوجانبه است، تحویل گرفت.

در این دیدار درباره همکاری دو کشور و تحولات منطقه و جهان و تلاش های جاری در خصوص آنها رایزنی صورت گرفت.

در ژوئیه گذشته فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان به مسکو سفر و با مقامات ارشد این کشور درباره روابط دو جانبه و شماری از پرونده های منطقه ای و بین المللی گفتگو کرده بود.

کد خبر 6707830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها