دیدار بوگدانوف با سفیر عربستان در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در امور خاورمیانه، با «رائد بن خالد قرملی» سفیر عربستان در روسیه، دیدار کرد.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: در این نشست برخی از مسائل مربوط به توسعه روابط روسیه و عربستان سعودی و همچنین وضعیت فعلی منطقه خاورمیانه با تمرکز بر اوضاع در یمن، سوریه و سرزمین های فلسطینی مورد بحث قرار گرفت.

وزارت امور خارجه روسیه افزود که روابط دو جانبه نیز در این گفتگو مطرح شده است.