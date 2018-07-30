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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۱۴

دیدار بوگدانوف با سفیر عربستان در روسیه

دیدار بوگدانوف با سفیر عربستان در روسیه

وزارت امور خارجه روسیه، از دیدار معاون وزیر خارجه این کشور با سفیر عربستان در روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در  امور خاورمیانه، با «رائد بن خالد قرملی» سفیر عربستان در روسیه، دیدار کرد.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: در این نشست برخی از مسائل مربوط به توسعه روابط روسیه و عربستان سعودی و همچنین وضعیت فعلی منطقه خاورمیانه با تمرکز بر اوضاع در یمن، سوریه و سرزمین های فلسطینی مورد بحث قرار گرفت.

وزارت امور خارجه روسیه افزود که روابط دو جانبه نیز در این گفتگو مطرح شده است.

کد مطلب 4361421

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