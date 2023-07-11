تاکید «لاوروف» و «بن فرحان» بر تقویت روابط میان روسیه و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در جریان دیدار با «فیصل بن فرحان» همتای سعودی خود در خصوص تداوم همکاری‌های مشترک میان دو کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه در چارچوب اوپک تاکید کرد.

دو طرف در این نشست درباره گسترش تدریجی روابط دوستانه میان روسیه و عربستان با تمرکز بر اجرای عملی توافقنامه‌های امضا شده در دوره‌های گذشته، از جمله تقویت همکاری‌های مشترک تجاری و اقتصادی رایرنی کردند.

آنها اعلام کردند که روابط فرهنگی و انسانی میان روسیه و عربستان در کنار تداوم توجه ویژه به همکاری‌های سازنده در اوپک، باید گسترش پیدا کند.

وزرای خارجه روسیه و عربستان درباره اوضاع منطقه و جهان نیز بحث و تبادل نظر کردند.

آنها تاکید کردند که دیدگاه‌های عربستان و روسیه درباره حل بحران‌های منطقه از کانال‌های دیپلماتیک و سیاسی با درنظر گرفتن منافع مشروع تمام طرف‌های ذی ربط در سطوح بین المللی و اصول قانونی، به هم نزدیک است.

این نشست در حاشیه ششمین دور از گفتگوهای راهبردی میان روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مسکو برگزار شد. وزرای خارجه شش کشور عضو شورای همکاری یعنی عربستان، قطر، امارات، بحرین، کویت و عمان به همراه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در این نشست شرکت کردند.

در ششمین دور از گفتگوی راهبردی روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، راه‌های حمایت و تقویت همکاری‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نشست مذکور، به بررسی روابط دوجانبه میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و روسیه و نیز راه‌های حمایت و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف مورد توجه دو طرف به ویژه حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری، تجاری و گردشگری پرداخته شد.

لازم به ذکر است که دور اول گفتگوهای راهبردی روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ در ریاض، پایتخت عربستان برگزار شد.