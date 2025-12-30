به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا امروز سه شنبه از تحریمهای جدید مرتبط با ایران خبر داد.
رویترز به نقل از وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد: ۵ ایرانی به فهرست تحریمهای آمریکا اضافه شدند.
وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) ۱۰ فرد و نهاد مستقر در ونزوئلا و ایران، از جمله یک شرکت ونزوئلایی که در تجارت پهپاد (UAV) ایران با ونزوئلا مشارکت داشت، را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، ۶ فرد شامل ۵ ایرانی و یک ونزوئلایی به همراه ۴ نهاد (شخصیت حقوقی) شامل شرکتهایی در ایران و ونزوئلا، تحریم شدهاند.
