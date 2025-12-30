  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و ونزوئلا

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و ونزوئلا

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را در ارتباط با ایران و ونزوئلا وضع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا امروز سه شنبه از تحریم‌های جدید مرتبط با ایران خبر داد.

رویترز به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: ۵ ایرانی به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند.

وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) ۱۰ فرد و نهاد مستقر در ونزوئلا و ایران، از جمله یک شرکت ونزوئلایی که در تجارت پهپاد (UAV) ایران با ونزوئلا مشارکت داشت، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، ۶ فرد شامل ۵ ایرانی و یک ونزوئلایی به همراه ۴ نهاد (شخصیت حقوقی) شامل شرکت‌هایی در ایران و ونزوئلا، تحریم شده‌اند.

کد خبر 6707885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ترامپ پس پنتاگون راهم تحریم بکند چون آنها هم شاهد رادزدیده دارندمیسازند
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها