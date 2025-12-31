به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دولتی ونزوئلا (ای‌وی‌ان)، ژنرال پادرینو لوپز وزیر دفاع این کشور در یک مراسم محلی اعلام کرد نیروهای مسلح آماده مقابله با کشتی‌ها یا هواپیماهای حامل مواد مخدر هستند.

وی همچنین از ترسیم برنامه عملیاتی برای کنترل و مقابله با قاچاق مواد مخدر در مسیرهای کشتیرانی در دریای کارائیب خبر داد.

ژنرال لوپز بر آمادگی نیروهای مسلح ونزوئلا برای تأمین امنیت مرزها نیز تاکید کرد و گفت: نیروهای مسلح آمادگی کامل دارند تا با قدرت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشور دفاع کنند.

دولت آمریکا در ماه‌های اخیر به بهانه مبارزه با مواد مخدر، ونزوئلا را محاصره و مانع از تجارت این کشور با جهان می‌شود.

کاراکاس اعلام کرده که هدف واشنگتن از تلاش برای ارعاب دولت نیکلاس مادورو، ایجاد دولت دست‌نشانده و تسلط بر منابع نفتی این منطقه است.