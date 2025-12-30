نادری: نگاه حداقلی به بودجه فرهنگی باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت: ما شاهد کاهش بسیار چشمگیر بودجه فرهنگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هستیم و امیدوارم دولت تلاش خود را برای ترمیم این وضعیت انجام دهد و در تعاملی که با مجلس خواهد داشت، بودجه فرهنگی افزایش پیدا کند.

وی افزود: فرهنگ زیربناست و در واقع هرچقدر در حوزه فرهنگ هزینه کنیم، در سایر حوزه‌ها در آینده هزینه کمتری خواهیم داشت، اما اگر اکنون بودجه فرهنگی محدود شود و هزینه‌ای در این بخش صورت نگیرد، قاعدتاً در آینده باید هزینه‌های بیشتری در حوزه‌های مختلف از جمله آسیب‌های اجتماعی و امثال آن پرداخت کنیم؛ بنابراین بهتر است اصلاحات لازم در همین گلوگاه انجام شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: توصیه من به دولت این است که به بودجه فرهنگی به مثابه یک امر سربار یا یک موضوع حداقلی که صرفاً از سر اجبار باید رقمی برای آن در نظر گرفته شود، نگاه نکنند، بلکه فرهنگ را واقعاً به عنوان یک امر زیربنایی مدنظر قرار دهند.

نادری در پایان خاطر نشان کرد: ما در مجلس آمادگی کامل داریم که در بحث ترمیم بودجه فرهنگی، اگر دولت پیشنهادی داشته باشد، این اصلاحات در کمیسیون‌ها و سپس در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود.