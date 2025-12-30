نوباوه: بودجه فرهنگی باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نوباوه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت: بررسی جایگاه بودجه فرهنگی در میان بودجه‌های کشور نشان می‌دهد میزان توجه به این حوزه متناسب با نقش زیربنایی آن نیست، در حالی که فرهنگ مکمل و تکمیل‌کننده حوزه‌هایی مانند معیشت، اقتصاد و امنیت است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ بودجه فرهنگی افزایش نسبی مناسبی داشت و حدود ۳ درصد از بودجه عمومی کشور به این بخش اختصاص یافت، اما در لایحه بودجه سال آینده این روند افزایشی ادامه پیدا نکرد و حتی سهم بودجه فرهنگی به کمتر از این میزان کاهش یافته است؛ موضوعی که انتظار می‌رود دولت با نگاه فرهنگی‌تری به آن ورود کند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در بخش تولید محتوا، از جمله سینما، تئاتر، انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای، صداوسیما و سایر حوزه‌های هنری که نیازمند تقویت جدی هستند، اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه پاسخگوی نیازها نیست و در برخی موارد حتی تسهیلاتی که باید پرداخت می‌شد، محقق نشده است. همچنین در موضوعاتی مانند سیاست‌های جوانی جمعیت نیز شاهد تحقق نیافتن بخشی از اعتبارات مصوب هستیم.

وی افزود: همکاری بانک‌ها در اجرای این احکام مطلوب نیست و وظایف برخی نهادها نیز به‌صورت شفاف مشخص نشده است؛ به همین دلیل در مجموع نمی‌توان از بودجه فرهنگی مطرح‌شده در کلیات لایحه رضایت داشت، هرچند امید داریم در ادامه بررسی‌ها، بدون فشار به سایر بخش‌ها، شرایط بودجه فرهنگی ارتقا پیدا کند.

نوباوه تصریح کرد: مطرح شدن پیشنهاد حذف بودجه فرهنگی و تخصیص آن به معیشت مردم، نگاه درستی نیست و نمی‌توان فرهنگ را در مقابل اقتصاد قرار داد. حذف بودجه فرهنگی به معنای نادیده گرفتن زیرساخت‌های تربیتی و اجتماعی کشور است.

وی در پایان افزود: تصور برتری اقتصاد بر فرهنگ، تصوری نادرست است، چراکه بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله مقابله با اسراف، ریشه در فرهنگ و تربیت دارد و تجربه جهانی نیز نشان داده توجه به فرهنگ، شرط اساسی توسعه پایدار است.