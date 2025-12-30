بودجه فرهنگ با کیفیت حکمرانی و میزان اعتماد عمومی گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه فرهنگ فقط درباره هنر یا فعالیت‌های نمادین نیست؛ مستقیماً با کیفیت حکمرانی و میزان اعتماد عمومی گره خورده است. هرجا فرهنگ تضعیف شده، فاصله میان مردم و تصمیم‌گیران بیشتر شده است.

وی افزود: یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری این است که فرهنگ را حوزه‌ای تزئینی تلقی می‌کنند؛ در حالی که فرهنگ، زبان مشترک حاکمیت و جامعه است. اگر این زبان تضعیف شود، حتی بهترین تصمیمات اقتصادی و اجتماعی هم با مقاومت یا بی‌اعتمادی مواجه می‌شود.

شریعتی ادامه داد: کاهش بودجه فرهنگ یعنی کاهش امکان گفت‌وگوی اجتماعی، کاهش قدرت اقناع و تضعیف سرمایه اجتماعی. این‌ها مسائلی نیست که در کوتاه‌مدت دیده شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت، هزینه‌های آن بسیار سنگین‌تر از ارقام بودجه‌ای خواهد بود.

نماینده مردم بهشهر با اشاره به ساختار بودجه‌ریزی کشور گفت: مشکل اصلی این نیست که منابع وجود ندارد، بلکه این است که فرهنگ در نظام اولویت‌گذاری جایگاه روشنی ندارد. بخش‌هایی از بودجه با بازده اجتماعی محدود، سهم‌های بزرگ دارند، اما فرهنگی که می‌تواند بسیاری از تنش‌ها و آسیب‌ها را کاهش دهد، به‌راحتی فشرده می‌شود.

وی تصریح کرد: جامعه‌ای که سرمایه فرهنگی ضعیف دارد، در برابر بحران‌ها شکننده‌تر است. از مسائل اقتصادی گرفته تا چالش‌های اجتماعی، همه نیازمند پشتوانه فرهنگی قوی هستند. اگر این پشتوانه نباشد، سیاست‌ها روی کاغذ می‌ماند.

شریعتی در پایان تأکید کرد: بودجه فرهنگ در واقع بودجه اعتماد، انسجام و همراهی جامعه است. اگر این بخش نادیده گرفته شود، دولت‌ها ناچار خواهند شد برای جبران شکاف اجتماعی، هزینه‌های چندبرابری در حوزه‌های دیگر بپردازند. اصلاح نگاه به فرهنگ، شرط اصلاح حکمرانی است.