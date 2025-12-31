دریافت 3 MB کد خبر 6708343 https://mehrnews.com/x3b2YY ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴ کد خبر 6708343 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴ برف بازی بازیکنان تیم فوتبال تراکتور علیرضا بیرانوند ویدیویی جالب از برفبازی و ساخت آدمبرفی بازیکنان تراکتور در تبریز منتشر کرده است. کپی شد مطالب مرتبط قزوین در آستانه ورود سامانه بارشی؛ برف و باران مهمان استان میشود بازگشایی محور اندیکا–تاراز؛ تردد فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است نجات ۵۷۹ نفر گرفتار در برف و کولاک کوهرنگ توسط هلالاحمر برچسبها بارش برف تیمفوتبال تراکتور تبریز
