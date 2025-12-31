دریافت 3 MB
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

برف بازی بازیکنان تیم فوتبال تراکتور

برف بازی بازیکنان تیم فوتبال تراکتور

علیرضا بیرانوند ویدیویی جالب از برف‌بازی و ساخت آدم‌برفی بازیکنان تراکتور در تبریز منتشر کرده است.

    • امین IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      آقا این خبر بیاته... مربوط به قبل بازی با ملوانه

