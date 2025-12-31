مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته هوای استان به‌طور محسوسی سرد بود به‌گونه‌ای که کمینه دما در شهرستان آوج به حدود ۱۰ درجه زیر صفر و در شهر قزوین به منفی ۸ درجه رسید.

وی با اشاره به شرایط جوی روزهای آینده افزود: امروز و فردا با عبور امواج ناپایدار در تراز میانی جو، در برخی ساعات افزایش پوشش ابر در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قزوین ادامه داد: از بعدازظهر جمعه تا بعدازظهر شنبه، با تقویت سامانه بارشی و نفوذ زبانه پرفشار، ضمن تغییر جهت جریانات به سمت شمالی و کاهش دمای احساسی، شرایط برای بارش باران و برف در مناطق مختلف استان فراهم خواهد شد.

آخوندی تأکید کرد: بارش‌ها در مناطق کوهستانی و نواحی سردسیر عمدتاً به شکل برف خواهد بود و در این مناطق احتمال وقوع کولاک نیز وجود دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به کاهش دما و شرایط ناپایدار جوی، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.