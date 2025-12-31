  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

قزوین در آستانه ورود سامانه بارشی؛ برف و باران مهمان استان می‌شود

قزوین در آستانه ورود سامانه بارشی؛ برف و باران مهمان استان می‌شود

قزوین – کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قزوین از ورود یک سامانه بارشی به استان از عصر جمعه خبر داد و گفت: پیامد این سامانه، بارش باران و برف در نقاط مختلف استان خواهد بود.

مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته هوای استان به‌طور محسوسی سرد بود به‌گونه‌ای که کمینه دما در شهرستان آوج به حدود ۱۰ درجه زیر صفر و در شهر قزوین به منفی ۸ درجه رسید.

وی با اشاره به شرایط جوی روزهای آینده افزود: امروز و فردا با عبور امواج ناپایدار در تراز میانی جو، در برخی ساعات افزایش پوشش ابر در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قزوین ادامه داد: از بعدازظهر جمعه تا بعدازظهر شنبه، با تقویت سامانه بارشی و نفوذ زبانه پرفشار، ضمن تغییر جهت جریانات به سمت شمالی و کاهش دمای احساسی، شرایط برای بارش باران و برف در مناطق مختلف استان فراهم خواهد شد.

آخوندی تأکید کرد: بارش‌ها در مناطق کوهستانی و نواحی سردسیر عمدتاً به شکل برف خواهد بود و در این مناطق احتمال وقوع کولاک نیز وجود دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به کاهش دما و شرایط ناپایدار جوی، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

کد خبر 6708322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها