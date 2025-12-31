به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام این مرکز، با وجود بازگشایی مسیر، به‌دلیل یخ‌زدگی سطح جاده و شرایط خاص محورهای کوهستانی، رانندگان موظف‌اند با رعایت احتیاط کامل و تجهیزات ایمنی کافی در این مسیر تردد کنند.

مرکز مدیریت راه‌های استان ضمن تأکید بر پرهیز از سفرهای غیرضروری، از کاربران جاده‌ای خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ دریافت کرده و تمامی توصیه‌های ایمنی را در طول مسیر مدنظر قرار دهند.

محور کوهستانی اندیکا – تاراز در روزهای اخیر به‌دلیل فعالیت سامانه بارشی، بارش برف، یخ‌زدگی سطح جاده و کاهش ایمنی تردد به‌صورت موقت مسدود شده بود.

همزمان، اداره‌کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به بارش برف در ارتفاعات، مه‌گرفتگی و لغزندگی محورهای کوهستانی شمال و شمال‌شرق استان هشدار داده بود.

در همین راستا، نیروهای راهداری با اجرای عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و ایمن‌سازی مسیر موفق به بازگشایی این محور شدند؛ با این حال، به‌دلیل تداوم سرمای هوا و احتمال یخ‌زدگی مجدد، تردد در محور اندیکا–تاراز همچنان مشروط به همراه داشتن زنجیر چرخ اعلام شده و به رانندگان توصیه شده است اطلاعیه‌های هواشناسی و وضعیت راه‌ها را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.