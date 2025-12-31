به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد اولین مرحله اردوی این تیم برای سال فنی ۲۰۲۶ گفت: اولین اردوی آماده سازی ما طی روزهای اول لغایت نهم دی ماه در کمپ تیمهای ملی کشتی برگزار شد.
وی تصریح کرد: ما برای اولین بار در تاریخ کشتی توانستیم یک پکیج از تستهای ژنتیک، آزمایشات خون و ادرار، اینبادی (INBODY) تستهای قلبی، عروقی، آمادگی جسمانی، ورزش را در مرکز هوش مصنوعی فدراسیون کشتی انجام دهیم.
وی افزود: اولین فدراسیون در ایران هستیم که تجهیزات کامل سخت افزاری و نرم افزاری برای گرفتن تستهای تخصصی کشتی را داریم.
رنگرز در مورد مرحله بعدی اردوی تیم ملی اظهار داشت: اردوی بعدی ما از روز ۱۵ دی ماه آغاز خواهد شد، ضمن اینکه از بین نفرات برتر قهرمانی کشور با اولویت تیم ملی امید یک تیم به رقابتهای جام وهبی امره ترکیه که از تورنمنتهای شناخته شده کشتی دنیا است اعزام خواهد شد، تا به نوعی از همین الان در فاصله تقریباً ۱۱ ماه تا رقابتهای امیدهای جهان تمهید کامل برای انجام فرآیند آمادگی آنها دیده باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای خود را تا پایان مسابقات جهانی بزرگسالان به فدراسیون ارائه دادیم و بر اساس آن اردوهای آماده سازی و حضور در مسابقات بین المللی را در دستور کار داریم.
