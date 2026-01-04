ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد برای جام یاشاردوغو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه روزهای ۲۰ و ۲۱ دی ماه درشهر آنتالیا ترکیه برگزار میشود. ترکیب تیم اعزامی کشورمان به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته
۶۱ کیلوگرم: علی مؤمنی - اهورا خاطری
۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملا محمدی
۷۴ کیلوگرم: علی رضایی - علی کرمپور
۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان
۹۲ کیلوگرم: جواد فتح خانی
۹۷ کیلوگرم: عرفان علیزاده - ابوالفضل بابالو
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد
مربیان: فرید دژم خوی - یاسر طهماسبی - مهدی زلفخانی
