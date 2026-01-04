  1. ورزش
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد برای جام یاشاردوغو اعلام شد

اسامی کشتی‌گیران آزاد برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام یاشاردوغو اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه روزهای ۲۰ و ۲۱ دی ماه درشهر آنتالیا ترکیه برگزار می‌شود. ترکیب تیم اعزامی کشورمان به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته
۶۱ کیلوگرم: علی مؤمنی - اهورا خاطری
۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملا محمدی
۷۴ کیلوگرم: علی رضایی - علی کرمپور
۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان
۹۲ کیلوگرم: جواد فتح خانی
۹۷ کیلوگرم: عرفان علیزاده - ابوالفضل بابالو
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد

مربیان: فرید دژم خوی - یاسر طهماسبی - مهدی زلفخانی

