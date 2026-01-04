ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد برای جام یاشاردوغو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه روزهای ۲۰ و ۲۱ دی ماه درشهر آنتالیا ترکیه برگزار می‌شود. ترکیب تیم اعزامی کشورمان به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته

۶۱ کیلوگرم: علی مؤمنی - اهورا خاطری

۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملا محمدی

۷۴ کیلوگرم: علی رضایی - علی کرمپور

۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان

۹۲ کیلوگرم: جواد فتح خانی

۹۷ کیلوگرم: عرفان علیزاده - ابوالفضل بابالو

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد



مربیان: فرید دژم خوی - یاسر طهماسبی - مهدی زلفخانی