به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای رنکینگ کرواسی که مرحله دوم چرخه انتخابی تیم ملی محسوب میشود روزهای ۱۵ تا ۱۹ بهمن ماه در شهر زاگرب برگزار میشود. این تورنمنت در برنامههای فنی فدراسیون برای انتخاب تیم اعزامی به قهرمانی آسیا است و به همین منظور کادر فنی تیمهای ملی آزاد و فرنگی فهرست نفرات پیشنهادی خود را به فدراسیون ارائه دادند.
برای حضور در مسابقات کرواسی، قهرمانان کشور حضور خواهند داشت تا پیش از مسابقات آسیایی محک بخورند و به همین خاطر به احتمال زیاد در مسابقات رنکینگ کرواسی ۱۲ کشتیگیر آزاد و ۱۷ کشتیگیر فرنگی اعزام خواهند شد.
همچنین در دو وزن ۷۰ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد، طبق نتایج رقابتهای قهرمانی کشور، فینالیست هر دو وزن به تورنمنت زاگرب اعزام خواهند شد. در وزن ۷۰ کیلوگرم، ابراهیم الهی به عنوان قهرمانی کشور رسید اما با نتیجه ۲- یک سینا خلیلی را شکست داد. در این مسابقه دو کشتیگیر از نظر فنی تکنیکی نداشتند و به همین خاطر کادر فنی هم از آنها راضی نبود. در وزن ۹۲ کیلوگرم هم ابوالفضل رحمانی اگرچه در مبارزههای اول خوب کار کرد اما در فینال با نتیجه ۷-۷ محمدمبین عظیمی را شکست داد.
با توجه به اینکه مبین عظیمی در سایر کشتیهای خود در مسابقات قهرمانی کشور عملکرد خوبی داشت و پیش از این هم در لیگ برتر دو بار امیرحسین فیروزپور، قهرمان جهان را شکست داده بود، به احتمال زیاد او هم همراه با ابوالفضل رحمانی به تورنمنت زاگرب اعزام خواهد شد.
همچنین کادرفنی تیم ملی در تورنمنت دوم رنکینگ که از ۶ تا ۱۰ اسفند در آلبانی برگزار میشود، قصد دارد از قهرمانان جهانی که از حضور در مسابقات کشوری معاف بودند هم استفاده کند و آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.
