ابوالفضل پورعرب با شمایلی متفاوت در راه فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بالماسکه» به تهیه‌کنندگی حجت‌اله رئیسی و کارگردانی محمدمهدی حبیبی متقاضی حضور در چهل‌ و چهارمین جشنواره فیلم فجر شد.

ابوالفضل پورعرب و شهرام قائدی با شمایلی متفاوت در «بالماسکه» ظاهر شده‌اند. فرزانه قاسم‌زاده، سعیده عرب، مهری آل‌آقا، جواد پولادی، محمد امیری، فاطمه حاجوی و با معرفی ماهنی مهرپور و حمید جاوید، دیگر بازیگران فیلمند.

این فیلم اقتباسی از فیلم سینمایی «مارتی» ساخته دلبرت من محصول ۱۹۵۵ و برنده‌ نخل طلای کن و چهار جایزه اسکار است.

«بالماسکه» قصه‌ جستجوی هویت گمشده است و پرسشی جهان‌شمول را مطرح می‌کند؛ که آیا می‌توان در جهانی پر از نقش و قضاوت، خودِ اصیل را زیست؟

محمدمهدی حبیبی کارگردان فیلم پیش از این سابقه ساخت مستند «شاخه‌ای روی آب» و همچنین کارگردانی چندین فیلم کوتاه را در کارنامه دارد. وی در گروه فیلمبرداری آثاری همچون «ماجرای نیمروز»، «درخت گردو» و «دست‌انداز» حضور داشته و مدیریت فیلمبرداری «سفر به لیمونیا» را انجام داده است.

فهرست عوامل فیلم «بالماسکه» عبارتند از تهیه کننده: حجت اله رئیسی، جانشین تهیه کننده: یزدان عشیری، نویسندگان: حجت‌اله رئیسی و فرخنده شهابی، کارگردان: محمدمهدی حبیبی، مشاور کارگردان: سیدمسعود اطیابی، مجری طرح: مهدی حسینی، مشاور پروژه: علی مجیدی، مدیر هنری: حمید جاوید، مدیر فیلمبرداری: حسین اسدی، طراح صحنه: نفیسه موسی کاظم، طراح لباس: زهره سلطانی، طراح گریم: گلی نیسنی، تدوین: سیده مهسا اطیابی، طراحی و ترکیب صدا: سیدمحمود موسوی‌نژاد، صدابردار: علی عبدالحسینی، آهنگساز: نیما عظیمی نژاد، طراح جلوه‌های ویژه کامپیوتری: مهدی نوروزیانی، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: مجید حیدری، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، مدیر تولید: امیر بخشنده، جانشین مدیر تولید: مهدی پوربهی، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: بیژن حجازی، عکاس: حسام عباسی، طراح پوستر: مرجان رضایی، مدیر روابط عمومی: فاطمه پزشکی.