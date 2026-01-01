  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۲

سینما «خورشید» شهمیرزاد افتتاح شد 

مهدیشهر- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از افتتاح سینما «خورشید» در شهر شهمیرزاد خبر داد و گفت: این سالن با ظرفیت ۱۰۰ نفر، آماده ارائه خدمات فرهنگی و هنری به مردم این منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرسول موسوی نژادیان بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح سینما خورشید شهمیرزاد و در جمع خبرنگاران بیان کرد: این سالن سینما با ظرفیت ۱۰۰ نفر امروز با حضور نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

وی با بیان اینکه این سینما دارای سیستم دیجیتال مناسبی است، افزود: اتصال به شبکه آنلاین اکران از دیگر زیرساخت‌های خوب این سینما است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این سینما با سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد ریالی احداث شده است، گفت: افتتاح سینما در این شهر فرصت و شرایط خوبی برای استفاده گردشگران و مردم این منطقه فراهم کرد.

موسوی نژادیان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهمیرزاد بیان کرد: ساخت سینما یکی از مطالبات مردم این شهر بود.

