  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

تولید فیلمی درباره زندگی همسر شهید مهدی شرع‌پسند

فیلمبرداری فیلم‌ نیمه بلند «جان مریم» به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن که روایتی شاعرانه از زندگی همسر شهید مهدی شرع‌پسند است به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم نیمه بلند «جان مریم» به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن به پایان رسید. این اثر روایتی شاعرانه از زندگی همسر شهید مهدی شرع‌پسند از فرماندهان سپاه در جنگ تحمیلی است که در کمیته هنری کنگره ملی شهدا در استان البرز تهیه شده است.

کارگردان سعی کرده است با برداشتی آزاد از خاطرات همسر این شهید تصویری شاعرانه از لحظات زندگی ساده آنها در ایام جنگ بسازد. «جان مریم» سه بزنگاه زندگی مریم را به تصویر می کشد؛ خواستگاری و انتخاب مهدی شرع پسند، پذیرش ساده زیستی در زندگی با او و سرانجام سال ها زندگی پس از شهادت همسر.

این فیلم با داستانی مینی‌مالیستی و روایتی مینیمال با بازی ساناز سعیدی در نقش مریم رضایی و خیام وقار کاشانی در نقش مهدی شرع پسند ساخته شده است. فرانک فروتن در اثر قبلی خود به نام «برای آوا» در مقام تهیه کننده نیز به مسائل دختران نوجوان پرداخته بود.

علی محمد قاسمی: مدیر فیلمبرداری، مسیح سراج و داوود قلی پور: صدابردار، هادی لطفی: طراح گریم، سعید اصغری: طراح صحنه و لباس، آیناز رضازاده: مدیر تولید، مهسا حبیبی و جواد پورابراهیمی: برنامه ریز، حامی علیزاده: دستیار اول کارگردان، عبدالقادر طاهازاده: جانشین تهیه، امیررضا فروتن: جانشین تولید و محسن سراجی: مشاور این پروژه هستند.

ندا زنگینه

