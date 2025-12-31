سازمان تنظیم مقررات رتبه دوم ارزیابی دولت الکترونیک را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دوازدهمین دوره ارزیابی دولت الکترونیک، در بین ۵۹ دستگاه پرخدمت، با ۵۷ خدمت صددرصد الکترونیکی، رتبه دوم را کسب کرد.

این سازمان همچنین در بین ۱۶۷ دستگاه پرمخاطب مشمول ارزیابی، بر اساس شاخص‌های الکترونیکی شدن خدمات، کاربرمحوری، شفافیت، یکپارچگی و هوشمندی و شاخص دولت مشارکتی، رتبه چهارم را به دست آورد.

بر اساس این گزارش، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارزیابی دوره دوازدهم دولت الکترونیک، در میان سازمانها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رتبه اول را کسب کرد.