به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، گلوبال دیتا در گزارش «اندازه بازار برق کره جنوبی، روندها، مقررات، چشم‌انداز رقابتی و پیش‌بینی ۲۰۲۴-۲۰۳۵» اعلام کرد که این رقم نزدیک به هدف ۳۲.۴ درصدی دولت است.

گفتنی است، ظرفیت هسته‌ای کره جنوبی با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۰.۸٪ از ۲۱.۷ گیگاوات (GW) در سال ۲۰۱۵ به ۲۳.۱ گیگاوات در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. طبق پیش‌بینی شرکت، این رقم در سال ۲۰۳۵ به ۳۰.۱ گیگاوات می‌رسد.

به گفته سودشنا سارماه تحلیلگر انرژی گلوبال دیتا، تولید برق هسته‌ای از ۱۵۷.۲ تراوات‌ساعت در سال ۲۰۱۵ به ۱۶۸.۶ تراوات‌ساعت در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت که نرخ رشد مرکب سالانه آن ۰.۹٪ در این دوره است.

انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۳۵ به ۲۲۶.۶ تراوات‌ساعت افزایش یابد که نرخ رشد مرکب سالانه آن در دوره ۲۰۲۳-۲۰۳۵، ۲.۵٪ خواهد بود.

دولت کره قصد دارد تا سال ۲۰۳۳، ۶ راکتور جدید اضافه کند و تولید برق هسته‌ای را به ۳۴.۶ درصد افزایش دهد.

سودشنا سارماه اظهار کرد: این کشور در حال حاضر ۲۶ راکتور هسته‌ای فعال دارد که متعلق به شرکت برق هسته‌ای و نیروگاه هسته‌ای هستند و ۲ راکتور دیگر در حال ساخت است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۴ شروع به‌کار کنند.

وی گفت: راکتورهای هسته‌ای فعال فعلی تقریباً یک سوم مصرف برق این کشور را تأمین کرده و تقاضا در اواسط تابستان به اوج خود می‌رسد، زمانی که مشترکان از دستگاه‌های خنک‌کننده خانگی استفاده می‌کنند مصرف برق آنها افزایش می‌یابد.