علوی: مرمت و بازسازی خانه امین لشکر آغاز شد

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به مرمت و بازسازی خانه امین لشکر گفت: تفاهم‌نامه تملک خانه استاد نفیسی میان ورثه و شهرداری تهران نیز به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران در بازدید از خانه تاریخی امین لشکر اظهار داشت: با پیگیری‌های مؤثر کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، همراهی شهرداری تهران و به‌ویژه شهرداری منطقه ۱۲، طرح مرمت این بنای تاریخی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده و مجموعه نیز محصور شد.

وی افزود: امروز نیز در بازدید میدانی انجام‌شده، کارگران و پیمانکاران مشغول عملیات مرمت این مجموعه تاریخی بودند. خوشبختانه با توجه به اینکه طرح مرمت از پیش آماده شده و اقدامات اولیه انجام شده بود، آسیب‌های واردشده تأثیر جدی بر روند مرمت نداشته است.

علوی ابراز امیدواری کرد: این بنای ارزشمند هرچه سریع‌تر برای ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی در بافت تاریخی منطقه ۱۲ آماده و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین از یک خبر خوش دیگر خبر داد و گفت: همزمان با میلاد باسعادت امام جواد علیه‌السلام، تفاهم‌نامه تملک خانه استاد نفیسی میان ورثه و شهرداری تهران به امضا رسید. این خانه که پیش‌تر با مشکلات حقوقی و ورود یکی از بانک‌ها برای مصادره مواجه شده بود، ان‌شاءالله توسط شهرداری تهران خریداری می‌شود و به مجموعه خانه‌های مشاهیر و مفاخر شهر تهران خواهد پیوست.

