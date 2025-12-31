رمان «یک خوشه انگور سرخ»، روایت متفاوت زندگی امام جواد(ع) از نگاه همسر

به گزارش خبرگزاری مهر، این رمان زندگی امام نهم شیعیان را از نگاه امفضل، همسر امام و دختر مأمون عباسی، روایت میکند که در شکوه کاخ عباسی، میان ترس و تردید، با انتخابی سرنوشتساز روبهرو میشود؛ انتخابی که او را میان خیر و شر گرفتار کرده است.
«یک خوشه انگور سرخ» با نثری شاعرانه و تخیلی مؤمنانه، علاوه بر روایت سیره و سیمای امام جواد(ع)، به بررسی تاریخ اسلام و تصویری از دو خلیفه عباسی میپردازد.
نویسنده در این اثر، امفضل را به عنوان راوی داستان انتخاب کرده است و سعی کرده است نگاهی جدید به نقش او در دربار عباسی داشته باشد. امفضل شخصیتی پیچیده است که در عین ترس و ناتوانی در انتخاب میان خیر و شر، نقطهنظرهای جالبی را از زندگی امام جواد(ع) و تاریخ آن دوران ارائه میدهد.
فاطمه سلیمانی ازندریانی، نویسنده این رمان، از نویسندگان شناختهشده در حوزه ادبیات دینی و تاریخی است. او پیش از این نیز آثار متعددی در زمینههای مختلف نوشتاری داشته و در رمان «یک خوشه انگور سرخ» توانسته است با استفاده از منابع معتبر تاریخ اسلام، از جمله منتهیالامال، الارشاد، تاریخ طبری و عیون الاخبار الرضا(ع) و نثری زیبا و دقیق، داستان زندگی امام جواد(ع) را از زاویهای متفاوت روایت کند.
این رمان به تازگی در قطع رقعی و شمارگان هزار نسخه توسط انتشارات بهنشر منتشر شده است. علاقهمندان میتوانند برای تهیه کتاب به فروشگاههای انتشارات بهنشر در مشهد و سراسر کشور و همچنین سایت behnashr.ir مراجعه کنند.
در بخشی از کتاب را میخوانیم:
همچون صاعقه زدهای بودم غرق در بهت و حیرت دختر خلیفه عباسی، همسر پیشوای علویان! چه وصلت میمون و مبارکی! هر که میشنید آهی از سینه بیرون میداد که ای داد از بازی روزگار!که دختر کاخ نشین خلیفه به امر پدر باید از ثروت و شوکت پدر چشم پوشی بکند.
این مردمان نادان چشمشان فقط به چالههای کوچک پیش پایشان بود و همه عمرشان در هول و هراس همین چاله ها میگذشت. نمی فهمیدند که گاهی باید رنج های کوچک را به جان خرید. باید رنج های کوچک را به جان خرید و برای روزهای بزرگ آماده شد.
